Arrivano pioggia e grandine, ma dopo il 25 aprile cambia tutto

Un'altra perturbazione è in arrivo sull'Italia, proprio in concomitanza con il ponte del 25 aprile. La giornata di martedì, giorno in cui cade la festa per la liberazione dal nazifascimo, sarà caratterizzata da un tempo piuttosto instabile e foriero di nuove piogge. Non dovunque, intendiamoci. Il brutto tempo dovrebbe interessare sopratutto le regioni del Centro-Nord. Sono dunque previste precipitazioni su Alpi, Prealpi centro-orientali, Triveneto, Emilia Romagna, ma anche su Marche, Umbria, zone interne di Lazio e Toscana e Abruzzo. Non sono esclusi fenomeni intensi tanto che localmente potrebbe cadere anche la grandine.

A partire da mercoledì però si cambia registro e come spiegano da 3BMeteo, quell'anticiclone che finora è rimasto lontano dalla penisola inizierà a fare sentire la sua presenza. Il che vuol dire, banalmente, che le temperature sono destinate ad aumentare. Il flusso di aria calda spingerà i termometri fino a 24/25°C sulle due isole maggiori, mentre nel resto dell'Italia le temperature dovrebbero mantenersi più basse, per quanto sopra la media del periodo. Insomma, farà caldo un po' dovunque e il sole la farà da padrone. L'unico disturbo sarà quello di una possibile nuvolosità medio alta stratificata che potrà accompagnare localmente questa rimonta dell'anticiclone.

All'orizzonte però si addensano delle nubi: secondo le ultime proiezioni in effetti un nuovo impulso di correnti più fredde potrebbe riuscire a incunearsi nella zona mediterranea proprio a cavallo del ponte del 1° maggio. Si tratta di una tendenza a medio termine, dunque da prendere con qualche cautela in più. Avremo modo di riparlarne.