Un'intera settimana di maltempo con pioggia e neve: le regioni più colpite

Maltempo intenso su tutta Italia nei giorni a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo. Da oggi abbondanti e insistenti piogge al nord, sulla Toscana e in Sardegna. Fenomeni anche su Lazio, Umbria e Marche. Mercoledì è la giornata clou: pioggia su tutta Italia. Venerdì probabile poi una nuova intensa perturbazione al centro-nord. La quota neve oggi, lunedì, scende a 500 metri al nord. Tutte le Alpi sono imbiancate come non mai. Sarà una settimana di vero maltempo e gli esperti predicano prudenza: il consiglio è sempre di accertarsi su eventuali allerte meteo a livello locale.

Dopo l'assenza pressoché totale di una stagione invernale soprattutto in termini di precipitazioni, la fine di febbraio e in prospettiva anche l'inizio di marzo saranno caratterizzati da frequenti condizioni di instabilità sull'Italia. In atto in queste ore una nuova intensa perturbazione: il vortice che l'ha generata scenderà sul bacino del Mediterraneo centrale dove resisterà almeno fino a giovedì e venerdì.

Le previsioni per oggi e domani

Forte maltempo nella giornata di lunedì 26 febbraio che vedrà coinvolte le regioni settentrionali, in particolare quelle del Nordovest e le regioni centrali tirreniche. Gli esperti di 3bmeteo.com prevedono piogge e temporali anche su Sardegna, Campania e Sicilia. Torna anche la neve, abbondante sulle Alpi che potrà cadere fino a bassa quota sul Piemonte. Non cadrà invece in Appennino se non strettamente su quello settentrionale. Il tutto sarà condito da una forte ventilazione con raffiche fino a 80/90km/h sul Mar Ligure. Le temperature tenderanno a diminuire ulteriormente al Nord mentre potranno fa registrare un aumento al Centro e al Sud.

Nella giornata di martedì 27 febbraio si assisterà al progressivo affondamento del vortice in area mediterranea, il minimo dovrebbe collocarsi all'incirca sulla Sardegna o poco a ovest. Da quella posizione la depressione terrà ancora sotto scacco le regioni settentrionali, quelle centrali tirreniche e la Sardegna. Attese reiterate condizioni di maltempo con piogge e temporali su tutto il Nord, Toscana, Lazio, a tratti il medio Adriatico ma in generale medio Adriatico e Sud Peninsulare dovrebbero essere lasciati fuori. La neve sarà ancora una volta la protagonista assoluta delle zone Alpine, cadrà abbondante e localmente sul basso Piemonte ancora a quote relativamente basse. In Appenino non riuscirà a cadere stante le temperature sfavorevoli. La ventilazione sarà moderata o forte su tutta l'Italia. Le temperature saranno stazionarie.

Tra mercoledì e giovedì atteso ancora maltempo su gran parte della Penisola, anche al Sud con piogge, temporali e venti forti. La neve cadrà ancora a tratti sulle Alpi ma solo a quote medie. Niente neve in Appennino per via delle temperature non rigide.