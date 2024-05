Dove sono previsti forti temporali questa settimana: le regioni colpite

Giugno è ormai alle porte, ma il clima estivo sembra ancora un lontano miraggio, soprattutto in alcune zone dello Stivale ancora alle prese con temporali e maltempo. Una instabilità che ci accompagnerà per tutta l'ultima settimana di maggio: diverse regioni dovranno fare i conti con nuove precipitazioni, anche intense, almeno fino al weekend. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Meteo, le previsioni per martedì 28 e mercoledì 29 maggio

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, la giornata di martedì 28 maggio inizierà con temporali, anche localmente forti, soprattutto sul Nord Italia. Fenomeni più isolati interesseranno anche il Centro e le regioni meridionali, che tenderanno a formarsi tra l'Appennino e l'Adriatico.

Il Nordovest e in generale tutta la fascia tirrenica e le Isole maggiori dovrebbero vedere più sole, con temperature in lieve aumento al Nord. Mercoledì 29 maggio ci sarà una breve "pausa" dal maltempo, grazie a una temporanea incursione dell'anticiclone, che garantirà condizioni migliori. Previsti temporali nel tardo pomeriggio e in serata, soprattutto tra le zone interne appenniniche e la fascia adriatica.

Giovedì e venerdì un nuovo peggioramento: le regioni colpite

L'effetto dell'anticiclone purtroppo avrà una durata breve. Tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio saccatura nord atlantica affonderà con maggiore decisione sull'Europa centro occidentale innescando una acuta fase di maltempo destinata a colpire prevalentemente il Nord e parte del Centro. Nella giornata di giovedì i fenomeni più intensi dovrebbero colpire Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, e a tratti Toscana, Umbria e Marche. Secondo gli esperti si tratterà di temporali con alto rischio di nubifragi e di grandine. Venerdì ancora precipitazioni intense al Nord e al Centro, mentre un primo miglioramento è atteso al Sud, dove le temperature torneranno a salire.