Oggi allerta meteo rossa e arancione: dove pioverà di più, poi brutta sorpresa nel weekend

Tanta pioggia su mezza Italia, Alpi imbiancate come non era ancora successo nell'inverno 2023-2024, e prossimi giorni parecchio movimentati sul fronte meteo. Il maltempo sferza la penisola, con pioggia e vento sul Nord e sul Centro. In particolare è allerta rossa oggi, martedì 27 febbraio, in Veneto per rischio idrogeologico, allerta arancione su settori di Emilia Romagna e Toscana, allerta gialla su Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, parte di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria, sui restanti settori della Toscana, sull’intero territorio dell’Umbria, su parte di Lazio e Sardegna.

Tutta colpa della perturbazione atlantica che sta interessando gran parte delle regioni settentrionali del nostro Paese. Il quadro meteo prevede che il ciclone continuerà a portare condizioni di maltempo, con piogge diffuse e locali temporali al centro-nord. Eccco gli 'alert' della protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte.

Veneto con allerta rossa

In Veneto almeno fino a domani la pioggia dominerà la scena: è prevista una fase prolungata di precipitazioni estese e persistenti. Oggi si registrerà la fase più intensa dell'ondata di maltempo. Le zone interessate dalle precipitazioni (da abbondanti a molto abbondanti) saranno le zone prealpine e pedemontane, ma anche sulla pianura la pioggia cadrà in maniera rilevante.

Annunciata anche la neve in questo caso il limite delle precipitazioni sarà variabile: si porterà intorno a 1300-1600 metri fino ad assestarsi, mercoledì, intorno ai 1500-1800 metri. Sono attesi consistenti accumuli di neve oltre i 1500-1700 metri.

Allerta arancione in Emilia Romagna e Toscana

Il maltempo fa scattare l'allerta arancione sull'Appenino centro-occidentale dell’Emilia-Romagna per la giornata di oggi. Sono previste condizioni di tempo perturbato con pioggia abbondante soprattutto sui settori appenninici Centro-Occidentali. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso solo a quote superiori ai 1.500/1.700 metri.

Attenzione alle frane e alla tenuta dei corsi d'acqua, con possibile innalzamento del livello. Allerta gialla per criticità idraulica e idrogeologica in tutta la pianura centro-occidentale.

Fiumi sotto osservazione in Toscana con l'allerta con codice arancione per rischio idrogeologico e rischio idraulico. Il provvedimento riguarda le aree nord occidentali, nell'area dei bacini del Bisenzio e dell'Ombrone Pistoiese, e la fascia costiera fino al sud della Toscana fino a stasera.

Meteo 28-29 febbraio 2024

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, il maltempo si farà sentire ancora per giorni. Fino a giovedì saremo interessati da un vortice ciclonico con perno proprio sui nostri mari. Ulteriori piogge e rovesci, dopo aver interessato copiosamente il Nord, si estenderanno anche al Centrosud, dapprima sul versante tirrenico, Sicilia e Sardegna, ma successivamente concentrandosi sulle regioni adriatiche. Mercoledì 28 febbraio al Nord tempo instabile con piogge e rovesci, nella prima parte della giornata ancora sul Piemonte (con neve dai 1200m) ma anche sui settori orientali della Val Padana tra Veneto e Romagna. In giornata si attenuano i fenomeni al Nordovest e sull'alta Val Padana con qualche schiarita, proseguono piogge e rovesci sull'Emilia Romagna e basso Veneto, in attenuazione la sera. Maggiori aperture in Liguria.

Al Centro qualche pioggia sulla Toscana, in attenuazione in giornata a partire dalle coste. Inizialmente più soleggiato e asciutto altrove, ma con peggioramento in arrivo su Marche, Abruzzo e basso Lazio dove compariranno rovesci, localmente temporaleschi in serata. Al Sud piogge in Sicilia, in intensificazione in giornata con fenomeni anche temporaleschi; fenomeni in estensione in giornata alla Calabria e Campania seppur più deboli; maggiori aperture in Puglia. In Sardegna rovesci intermittenti, in intensificazione in giornata, anche a carattere temporalesco. Venti tesi di Scirocco, settentrionali su Mar Ligure e in Sardegna. Temperature in lieve rialzo.

Giovedì 29 febbraio Al Nord ancora qualche pioggia o rovescio in Val Padana, specie a sud del Po, asciutto con parziali schiarite su Alpi e alta Val Padana. Al Centro-Sud rovesci anche temporaleschi sul versante adriatico e sulle isole maggiori, localmente anche forti, maggiori aperture sul versante tirrenico. Temperature in ulteriore lieve aumento al Nord.

La tendenza verso il weekend

Venerdì 1 marzo sarà ancora a tratti instabile al Centro-Nord con piogge e rovesci fin sulla Sardegna e neve su Alpi e Appennino centro-settentrionale dai 1500m circa. Clima più asciutto con maggiori aperture al Sud. Temperature nuovamente in calo al Centro-Nord. E' presto per avere certezze sul meteo del weekend, ma nel corso del fine settimana potrebbe esserci una riduzione dell'instabilità sabato, soprattutto al Centro-Sud, in attesa però di un nuovo peggioramento domenica a partire dal Nordovest per l'ingresso di una perturbazione atlantica con piogge abbondanti in estensione al Triveneto e poi anche al Centro-Sud.

La lunga fase piovosa potrebbe accompagnarci almeno fino al 4-5 marzo.