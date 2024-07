Ancora una giornata di allerta, poi c'è la svolta meteo: che tempo fa fino al weekend

Ancora una giornata di maltempo. Poi "cambia il vento". Domani, mercoledì 3 luglio, c'è allerta gialla su mezza Italia. Nella seconda parte della settimana, invece, ci dovrebbe essere un netto miglioramento.

Allerta meteo in 9 regioni per temporali

Piogge e temporali nel Nord Est a partire dalla serata di oggi, martedì 2 luglio. Il Dipartimento della Protezione civile spiega che all'interno di una vasta saccatura di origine atlantica che interessa gran parte dell'Europa tende a formarsi un nuovo polo di aria più fredda che, dalla serata di oggi, porterà rovesci e temporali sparsi al Nord, in particolare su Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla sera di oggi, dunque, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, specie settori centro-orientali, Emilia-Romagna e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata, inoltrem valutata per la giornata di domani, mercoledì 3 luglio, allerta gialla in Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, su gran parte del Veneto e su parte di Lombardia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.

Da giovedì 4 luglio "inizia l'estate"

Mercoledì al Nord sono previste, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, piogge e temporali fino al mattino su Levante Ligure, Lombardia, Emilia e Veneto, localmente forti e accompagnati da grandine, in estensione al resto del Triveneto, ma in attenuazione in serata. Qualche pioggia anche sulle Alpi, specie centro-orientali, parzialmente nuvoloso e più asciutto al Nordovest. Al Centro inizialmente poco nuvoloso salvo addensamenti e qualche rovescio sull'alta Toscana, dal pomeriggio instabilità in aumento sule zone interne con piogge e temporali sparsi, più frequenti sul settore laziale-abruzzese, localmente forti e accompagnati da grandine, ma in graduale attenuazione in serata. Al Sud inizialmente soleggiato salvo addensamenti e qualche pioggia tra bassa Campania e Calabria tirrenica; dal pomeriggio rovesci e temporali sulle zone appenniniche in locale sconfinamento alle coste della Calabria. Qualche pioggia in arrivo fin sul Messinese. In Sardegna poco o parzialmente nuvoloso. Temperature in ulteriore calo.

Ci sono incoraggianti segnali all'orizzonte. Da giovedì 4 luglio dovrebbe esserci, finalmente, una svolta estiva su tutta Italia. , già tra giovedì e venerdì l'anticiclone si estenderà dall'Atlantico verso il Mediterraneo centrale, ripristinando condizioni di maggior stabilità sull'Italia.

Nel weekend

Nel corso del weekend riuscirà a proteggere gran parte dello Stivale, favorendo condizioni di prevalente stabilità atmosferica con tempo in gran parte soleggiato. Aumenteranno le temperature su tutta Italia, tanto che al Sud si potranno superare nuovamente i 35/36°C su alcune zone del basso Adriatico.

Sabato 6 luglio qualche temporale farà capolino solo su alcune zone delle regioni settentrionali: un aumento dell'instabilità è possibile sulle Alpi occidentali, con rovesci in estensione a quelle centro-orientali e a parte della Val Padana occidentale. Domenica 7 luglio le condizioni sembrerebbero essere caratterizzate da una spiccata variabilità sulla fascia alpina, con qualche nuovo rovescio o temporale che potrebbe interessare anche tratti della Val Padana.