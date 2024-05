Ribaltone meteo: dopo le ultime piogge arriva la svolta

Il maltempo ha le ore contate. La perturbazione che nei giorni scorsi ha portato precipitazioni in diverse zone del Paese, nelle prossime ore si dirigerà verso i Balcani, cedendo il posto alla rimonta dell'anticiclone. Dopo le ultime piogge, nel corso del weekend vedremo il ritorno della stabilità e del bel tempo in buona parte dello Stivale. Soltanto le regioni settentrionali rimarranno esposte ad una circolazione umida occidentale e di conseguenza soggette a temporanei e locali episodi di instabilità, specie sulle zone alpine.

Le ultime piogge, poi la svolta

Oggi, venerdì 3 maggio, sarà l'ultima giornata di pioggia, con fenomeni concentrati soprattutto su Friuli, Veneto, Toscana e Calabria. Nel corso della giornata le nubi potrebbero sconfinare anche su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con qualche sporadico rovescio anche in Campania. Soltanto sulle isole maggiori, Sicilia e Sardegna, splenderà totalmente il sole e raggiungeremo temperature di 25-26°C. Altrove le massime faticheranno a salire oltre i 20 gradi confermando un inizio di maggio decisamente sotto media. Secondo le previsioni, la prima svolta arriverà nella giornata di domani, sabato 4 maggio.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, al Nord ci sarà ancora qualche pioggia, mentre al Centro sono previsti addensamenti soprattutto sulla Toscana, ma senza fenomeni di rilievo. Altrove le condizioni saranno soleggiate con temperature in aumento. Domenica 5 maggio l'anticiclone continuerà a prendere forza: sono previste schiarite anche sulle regioni settentrionali, a eccezione di qualche rovescio nelle zone centro-occidentali. Nel resto dello Stivale il tempo sarà stabile, con picchi di 30 gradi in Sardegna e 28 in Sicilia, mentre nelle altre regioni le temperature rimarranno tra i 22 e i 23 gradi.