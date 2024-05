Nuovi forti temporali in arrivo giovedì 30 e venerdì 31 maggio: le regioni più colpite

Pioggia protagonista assoluta. Maggio si avvia alla conclusione, all'insegna, ancora, di precipitazioni in molte regioni del Nord Italia. Oggi, mercoledì 29 maggio, in mattinata sono previste solo locali piogge o brevi rovesci lungo il medio e basso versante adriatico. Nel pomeriggio rovesci e isolati temporali intorno all’Appennino centro-meridionale, più occasionali nelle Alpi centro-occidentali e sull'Appennino tosco-emiliano.

Il tempo peggiorerà invece, nettamente, tra mercoledì notte e giovedì mattina: fenomeni particolarmente intensi e abbondanti, con il rischio di nubifragi, sono attesi su Lombardia e Veneto, già colpite dalla forte ondata di maltempo degli ultimi giorni. Le piogge e i temporali però sono destinati a coinvolgere anche il resto del Nord-Ovest, l'Alta Toscana, l'Appennino umbro-marchigiano e abruzzese e le zone interne della Puglia centrale. Insomma, un giovedì da monitorare con la massima attenzione.

Gli esperti di 3bmeteo.com parlano di "forte peggioramento che tra la fine della giornata e la notte di giovedì condurrà la prima perturbazione della serie sulle regioni settentrionali. Poi di gran carriera arriverà la seconda perturbazione già nelle prime ore della notte di venerdì e questa sarà ancora più intensa. I fenomeni saranno per lo più a sfondo temporalesco con possibilità di grandine, nubifragi e colpi di vento".

Inoltre, anche se è presto per avere previsioni precise, il weekend del 2 giugno dovrebbe essere all'insegna di una grande variabilità, con basso rischio di precipitazioni sabato e un possibile nuovo peggioramento domenica. Al Sud è probabile un'intensificazione del caldo, a causa della risalita di aria di matrice sub-tropicale.

Previsioni meteo 30-31 maggio 2024

Le previsioni di 3bmeteo.com, nel dettaglio, zona per zona:

GIOVEDÌ 30 MAGGIO: Nord, maltempo tra Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna con rovesci e temporali anche di forte intensità e localmente associati a grandinate. Fenomeni più a macchia e isolati al Nordovest. Nuovo intenso peggioramento tra sera e notte con forti temporali e nubifragi su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Rischio criticità in Lombardia e Veneto con attenzione per la media e bassa provincia orientale lombarda dal Bergamasco al Mantovano e per la media e alta provincia veneta soprattutto Veronese, Vicentino e Trevigiano con accumuli nelle 24h fino a 80/100mm. Centro, variabilità con scarsi fenomeni sull'area tirrenica, maggiore instabilità sulle zone interne e sin verso l'Adriatico con forti temporali nelle ore centrali, localmente associati a grandinate. Migliora in serata. Sud, soleggiato o velato con qualche isolato spot temporalesco pomeridiano tra Appennino e Adriatico. Migliora ovunque la sera. Temperature in calo al Nord, stabili al Centro, in lieve aumento al Sud.

VENERDÌ 31 MAGGIO: Nord, intenso maltempo fin dal mattino su est Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna con forti temporali e nubifragi anche associati a grandine e colpi di vento. Fenomeni più isolati e con schiarite anche ampie sul Piemonte e la Liguria centro occidentale. Pomeriggio con fenomeni che insistono tra Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia Romagna, meglio tra Piemonte e Liguria. In serata graduale attenuazione dei fenomeni da ovest. Rischio criticità in Lombardia con attenzione per la provincia di Monza e quella di Milano per cumulate fino a 100/120mm nelle 24h, fino a 50/70mm anche sul Triveneto e l'Emilia occidentale. Centro, transito di piovaschi e locali temporali tra Toscana, Umbria e Marche, non escluso qualche fenomeno anche forte sull'alta Toscana. Altrove maggiore variabilità. Sud, disturbi nuvolosi prevalentemente innocui e con ampi spazi soleggiati. Temperature sotto media al Nord e parte del Centro, in ulteriore aumento al Sud.