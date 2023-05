Meteo, le previsioni fino al weekend: c'è una sola giornata "da bollino rosso"

L'ondata di maltempo che ha colpito l'Emilia Romagna (dove ci sono state due vittime nell'alluvione) e anche il Sud Italia ha le ore contate. Il vortice di bassa pressione posizionato sull'area ionica si sposterà entro la giornata di giovedì sulla Grecia ed entro venerdì sulla Turchia per lasciare ampio margine di intervento a un promontorio anticiclonico di matrice africana.

Meteo 4-5 maggio

Oggi al nord sereno o poco nuvoloso con qualche sterile addensamento diurno lungo i rilievi e qualche velatura in transito in giornata. Al centro, sereno o poco nuvoloso su Toscana, Umbria, Marche e Lazio, nubi sparse sull'Abruzzo con possibilità di qualche breve piovasco pomeridiano a ridosso dell'Appennino, non escluso anche sul basso Lazio ma in forma isolata. Al sud, variabilità su Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia con possibilità di qualche temporale nelle ore centrali della giornata su bassa Campania, Potentino, Appennino calabrese e Sicilia centro meridionale.

Domani, venerdì 5 maggio, al nord sereno o poco nuvoloso al mattino, pomeriggio con variabilità e qualche isolato piovasco sui settori alpini e prealpini , nubi sparse e ampie schiarite la sera. Al centro, sereno o poco nuvoloso con qualche sterile velatura o stratificazione in transito in giornata. Al sud, qualche nube sul basso Tirreno ma sterile, sereno o poco nuvoloso altrove con modesta variabilità diurna sui rilievi calabresi ma difficilmente associata a fenomeni. Temperature in generale aumento. Venti deboli con qualche rinforzo di maestrale nelle ore centrali su basso Adriatico, basso Tirreno e Ionio.

Le previsioni meteo per sabato e domenica

Il weekend, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, sarà a due facce: una giornata di sabato sostanzialmente stabile e soleggiata sull'Italia, con la sola formazione di temporali nelle ore pomeridiane e/o preserali sulle zone alpine e prealpine centro orientali, essenzialmente alta Lombardia, Trentino, Dolomiti venete e alto Friuli.

Domenica invece è previsto un passaggio più incisivo di rovesci e di temporali sulle regioni settentrionali, possibili in forma isolata già dalla mattina ma sicuramente più diffusi e localmente di forte intensità tra il pomeriggio e la sera. Le zone più esposte saranno quelle alpine e prealpine ma i fenomeni potranno a tratti interessare anche le zone pedemontane e le alte pianure. Durante i temporali possibili anche delle grandinate, dato che i contrasti termici potrebbero essere notevoli.