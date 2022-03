Torna l'inverno: freddo, temporali e neve sull'Italia

Il fine settimana del 5 e 6 marzo sarà in continuità con le temperature che ci sono state in questi giorni, cioè di freddo e temperature in picchiata con una nuova irruzione di aria fredda che arriva dalla Russia. In pratica torna l’inverno su tutta Italia, con tutte le caratteristiche che da sempre differenziano il Nord, dal Centro e Sud. Ma il termometro andrà giù in tutto il Paese. Soprattutto sulle regioni del medio Adriatico e quelle del Sud.

Secondo gli esperti di 3BMeteo, dobbiamo aspettarci forti gelate di notte e all'alba, oltre alle piogge ed ai temporali. In alcuni casi si potrà assistere a grandinate e anche nevicate fino a quote molto basse.

Le previsioni meteo di sabato 5 marzo

Al Nord sarà freddo ma non sarà molto diverso dal solito, anche se si potrebbero vedere i fiocchi di neve intorno ai 500 metri di altezza. Più instabile il Centro, in particolare su Marche, Umbria e Abruzzo con piogge e nevicate dai 300-500m. Sole prevalente sulle regioni tirreniche e la Sardegna. In serata migliora sulle Marche e sull'Umbria. Neve anche al Sud a partire dai 500 metri, mentre in generale ci sarà tempo instabile con piogge e temporali sparsi. Temperature in calo.

Le previsioni meteo di domenica 6 marzo

Anche domenica, come confermano i meteorologi di 3BMeteo, ci sarà sicuramente più sole al Nord, mentre al Centro prosegue l’irregolarità sulle regioni di Marche, Umbria e Abruzzo. Al Sud “variabilità su Adriatico e Ionio con qualche isolata pioggia o nevicata in Appennino fino a quote collinari, soleggiato su Campania e Sicilia. Temperature stazionarie con gelate diffuse in pianura la notte al Centro Nord e localmente anche al Sud, venti tesi settentrionali con mari molto mossi”.