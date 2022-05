Meteo, quattro giorni di pioggia: le previsioni fino a domenica

Brutto tempo fino al weekend (compreso). Il minimo di bassa pressione che si è organizzato sul settore delle Baleari e che sta portando piogge alluvionali sulla Spagna meridionale, spiegano gli esperti di 3bmeteo, raggiunge in queste ore anche l'Italia. A differenza del precedente che scelse la via dell'Africa, questa volta un provvidenziale impulso di aria più fresca dall'Europa centrale lo manterrà in auge sul Mediterraneo rinvigorendolo e trascinandolo fin sul nostro settore. Avrà una traiettoria arcuata che lo porterà in una prima fase, giovedì, tra la Tunisia e la Sardegna poi venerdì più a nord, tra la Sardegna e la Sicilia e infine nel weekend tra la Sicilia e lo Ionio settentrionale.

Insomma, ben 4 giorni con intensi sistemi nuvolosi carichi di pioggia che interesseranno buona parte della Penisola a iniziare da ovest. La posizione del minimo, piuttosto bassa in latitudine non consentirà alle piogge più importanti di raggiungere tutto il Nord Italia, di cui una parte resterà tagliata fuori dal peggioramento soprattutto le zone alpine. Andiamo a vedere un dettaglio per giovedì e venerdì:

Le previsioni per oggi e domani

Oggi sul Nord cieli grigi e piogge sparse al Nordovest e sull'Emilia Romagna, anche a carattere temporalesco nel pomeriggio sul basso Piemonte. Maggiore variabilità a est dove peggiora entro sera. Centro, cieli grigi e piogge sparse in Sardegna e sulla Toscana, anche a carattere di rovescio e localmente abbondanti in estensione entro sera a tutto il settore. Sud, nubi sparse e schiarite tra Sicilia occidentale e Campania, ampiamente soleggiato altrove con qualche velatura. Temperature in calo al Nordovest, Sardegna e regioni centrali. Stabili o in lieve aumento al Sud con massime fino a 25/26°C. Venti intorno scirocco moderati con rinforzi sullo Stretto di Sicilia e il Canale di Sardegna. Mari mossi, molto mossi i bacini più meridionali

Venerdì al Nord instabilità diffusa con cieli molto nuvolosi e piogge sparse, anche a carattere di rovescio sul basso Piemonte e l'Emilia Romagna, maggiori aperture sulle Alpi. Fenomeni in graduale assorbimento tra il pomeriggio e la sera. Centro, irregolarmente nuvoloso con piogge e rovesci intervallati da schiarite, possibili temporali nelle ore centrali a ridosso della dorsale e localmente fin sull'area tirrenica peninsulare. Fenomeni in attenuazione serale salvo che sulla Sardegna dove continuerà a piovere. Sud, irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia, anche a carattere di rovescio sulla Sicilia occidentale, la Campania, il Molise e la Puglia garganica, altrove fenomeni solo isolati. Temperature in calo anche al Sud, venti moderati o forti a rotazione ciclonica con perno sul Tirreno meridionale.

Meteo: weekend con la pioggia

Anche secondo iLMeteo.it si va verso un weekend fortemente instabile sul fronte meteo con il rischio di tanti temporali. La causa è da attribuire a un vortice Mediterraneo che condizionerà il tempo su buona parte dell'Italia già da oggi, coinvolgendo ampiamente anche il fine settimana.

Gli ultimi aggiornamenti non lasciano spazio a dubbi, tra sabato 7 e domenica 8 maggio ci attendono delle insidie temporalesche pronte ad interessare numerose regioni. Nei prossimi giorni un fronte freddo in discesa dal Nord Europa andrà ad agganciare e rinvigorire un ciclone già presente sul mar Mediterraneo. Questo vortice muoverà verso levante, rimanendo con perno a ridosso delle coste nord-africane, richiamando costantemente aria calda e umida (carburante per lo sviluppo di celle temporalesche).

Il weekend partirà subito all'insegna del dinamismo atmosferico. Già dalla giornata di sabato il rischio di temporali sarà piuttosto elevato soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori. Attenzione perché in qualche caso i fenomeni potrebbero anche risultare intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e da grandine: occhi puntati soprattutto sulle regioni meridionali e in particolare su Puglia, Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio sono attesi poi rovesci temporaleschi anche sulle zone montuose del Nord, con fenomeni poi in estensione fin verso le adiacenti pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia; ciò non vuol dire che pioverà di continuo, anzi non mancheranno degli spazi soleggiati nel corso della giornata.

Previsioni simili per domenica, quando il vortice mediterraneo di passaggio favorirà ulteriore instabilità soprattutto al Centro-Sud (in particolare sul versante tirrenico), sulla Sicilia e sulla Sardegna dove sarà ancora piuttosto elevata la probabilità di temporali con locali grandinate. Al Nord, invece, il sole farà maggiormente capolino, salvo per il Nordovest e sull'arco alpino dove saranno molto frequenti i rovesci, specialmente nel pomeriggio. Anche in questo caso, come spesso accade durante questo periodo dell'anno, ci sarà una sorta di alternanza tra fenomeni e schiarite, le piogge non imperverseranno per tante ore di continuo.

Allerta gialla della Protezione Civile

Da oggi la Protezione Civile prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche, specialmente sui settori occidentali del nostro Paese, per l’approssimarsi di un’ampia area di bassa pressione da Ovest che, entro fine giornata, apporterà piogge a tutte le regioni centro-settentrionali. Alle precipitazioni sarà associato anche un deciso rinforzo della ventilazione da sud-est che interesserà in particolare le due isole maggiori e, successivamente, anche la Calabria.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che prevede dal mattino di oggi venti da forti a burrasca sud-orientali sulla Sicilia, in estensione pomeridiana alla Calabria, specie sui settori centro-meridionali e tirrenici con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutat allerta gialla per rischio temporali sui settori occidentali e meridionali della Lombardia.