Ultimo schiaffo dell'inverno con freddo, pioggia e neve: le previsioni meteo fino a domenica

Ci sono due nuove perturbazioni atlantiche all'orizzonte. Maltempo in arrivo sull'Italia tra sabato 9 marzo e domenica 10, con pioggia e neve abbondante fino a quote via via più basse su diverse regioni.

Oggi 7 marzo qualche pioggia al mattino su Veneto, Marche, Abruzzo, Molise e alta Puglia, ma alcuni rovesci interesseranno anche il basso Tirreno tra Campania, Calabria e nordest Sicilia. In giornata ancora qualche rovescio su Triveneto, Emilia, interne abruzzesi, Puglia, Lucania, Calabria e nord Sicilia e deboli nevicate sull'Appennino oltre i 1300 metri.

Domani venerdì 8 marzo, giorno della festa della donna, nordest e centrosud saranno teatro di temporali e grandine. Il clou domenica, con la perturbazione più intensa. A rischio saranno le regioni centro-settentrionali e la Sardegna, dove sono previste forti precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Non si esclude la possibilità di nubifragi con grandinate sul Triveneto e poi anche su Liguria, Toscana e Lazio. Crolleranno anche le temperature. Neve sulle Alpi già intorno ai 700 metri di quota in particolare su Piemonte e Valle d'Aosta. Il maltempo domenica in serata raggiungerà poi anche il Sud, con piogge battenti e temporali. In Trentino nei prossimi giorni c'è pericolo valanghe: massima cautela.

Le previsioni per il weekend 9-10 marzo

Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com, la profonda saccatura atlantica piloterà una serie di fronti che scorreranno sull'Italia rinnovando condizioni di maltempo anche intenso. Nel corso di sabato il primo fronte distribuirà nubi e qualche pioggia al nord con nevicate sulle Alpi oltre gli 800/1000m, di intensità debole o al più moderata. Nel corso della giornata i fenomeni dovrebbero già attenuarsi al nord, mentre effetti più rilevanti si avranno invece sulle regioni centrali con piogge e rovesci sul versante tirrenico, in estensione a quello adriatico e poi al Sud Italia, localmente anche intensi, e con nevicate sulle vette appenniniche. Si tratterà probabilmente di un passaggio piuttosto rapido, tanto che tra il pomeriggio e la sera i fenomeni dovrebbero già esaurirsi lasciando spazio a schiarite.

Ma da ovest si starà avvicinando un nuovo fronte, responsabile di un peggioramento più intenso tra pomeriggio e sera al nordovest e in Sardegna con piogge e rovesci in propagazione domenica mattina al nordest e alle regioni centrali, specie tirreniche. Sarebbe l'occasione per nuove nevicate sulle Alpi oltre gli 800/1000m, localmente copiose. Nevicate attese inoltre sull'Appennino settentrionale oltre i 1000/1200m, a quote superiori su quello centrale. Con il passare delle ore il fronte dovrebbe evolvere verso i Balcani e i fenomeni attenuarsi al nord e sulle regioni adriatiche. La persistenza di un teso flusso di correnti sudoccidentali manterrebbe però condizioni a tratti instabili sulle regioni tirreniche, con altri rovesci o temporali e nevicate sull'Appennino centro-settentrionale.

Febbraio 2024 è stato il febbraio più caldo di sempre

Febbraio 2024 è stato il febbraio più caldo mai registrato a livello globale, oltre che il nono mese consecutivo di temperature massime storiche, e questo sta accadendo in tutto il pianeta: lo ha reso noto il servizio meteo della Ue, Copernicus, spiegando che anche le temperature della superficie del mare hanno raggiunto un nuovo record. Il servizio Copernicus Climate Change Service (C3S) ha affermato che il mese di febbraio 2024 ha segnato "1,77 gradi in più" rispetto alla stima mensile per il periodo 1850-1900 - il periodo di riferimento pre industriale - con temperature giornaliere "eccezionalmente elevate" nella prima metà del mese.

La temperatura degli oceani, insolita da quasi un anno, contribuisce in gran parte a questa straordinaria serie. Secondo il bollettino mensile dell'Osservatorio europeo si è raggiunto un nuovo record assoluto, sommando tutti i mesi, con 21,06 gradi Celsius registrati a febbraio sulla superficie dei mari (escluse le zone vicine ai poli). Le temperature della superficie del mare non sono state solo le più calde di febbraio, ma stanno eclissando qualsiasi mese mai registrato, superando il limite di agosto 2023 e continuando ad aumentare alla fine del mese. Febbraio 2024 ha registrato una media di 13,54 gradi Celsius (56,37 gradi Fahrenheit), superando il vecchio record del 2016 di circa un ottavo di grado.