Dove pioverà tanto nei prossimi giorni: le regioni più colpite

Continua l'ondata di maltempo, continua a piovere su certe zone d'Italia, con l'arrivo di una doppia perturbazione. Allerta arancione anche oggi, mercoledì 8 novembre, in Veneto, mentre è allerta gialla in altre sette regioni: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Basilicata, Puglia, Sicilia e Molise. Trovata l'ottava vittima dell'alluvione in Toscana. Confermata invece l'allerta gialla e scongiurato almeno per ora il passaggio a quella arancione nella zona dei Campi Flegrei, dove la sismicità preoccupa sempre.

Previsioni oggi 8 novembre

Ma torniamo al maltempo. Oggi al Nord tempo in prevalenza soleggiato, ma con foschie e nebbie nelle ore mattutine in Val Padana e addensamenti sulla Liguria. Al Centro tornano ampie schiarite, salvo residui addensamenti su basso Lazio e basso Abruzzo, con piovaschi in esaurimento e schiarite in arrivo tra pomeriggio e sera. In serata nubi in aumento sull'alta Toscana. Va peggio invece al Sud, secondo le previsioni di 3bmeteo.com: piogge e rovesci diffusi sin dal mattino con fenomeni localmente forti e temporaleschi su nord Sicilia, Lucania e Calabria tirrenica, al pomeriggio in Puglia sul Salento. In giornata però dovrebbe verificarsi una tendenza all'attenuazione dei fenomeni, con schiarite a partire da Campania e medio-alta Puglia. Anche in Sardegna dopo giorni di pioggia ampie schiarite.

Le previsioni per giovedì e venerdì

Un nuovo fronte atlantico sarà poi in azione da domani, giovedì 9 novembre, sull'Italia a partire dal Nordovest. Le condizioni andranno gradualmente peggiorando giovedì su Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con piogge in intensificazione e in rapida propagazione verso est, fino al Friuli entro sera. Contemporaneamente la perturbazione raggiungerà anche Sardegna e settori tirrenici centro-settentrionali, mentre rimarranno in condizioni più stabili quelli adriatici e il Sud in genere.

Le piogge potranno risultare intense su Liguria di Levante, Lombardia, ovest Emilia, medio-alta Toscana e Sardegna occidentale, dove saranno possibili anche locali temporali. Sulle Alpi tornerà a nevicare già a partire da quota 1100/1300 metri. Venerdì 10 novembre la perturbazione, sempre secondo 3bmeteo.com, si concentrerà al Centro-Sud, coinvolgendo più direttamente le regioni del versante tirrenico con piogge e temporali localmente anche forti e nevicate sull'Appennino centro-settentrionale. Maggiore variabilità invece sulle regioni settentrionali, con ampie schiarite al Nordovest ma ancora nubi e rovesci sparsi al Nordest. Neve dai 1200 metri.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp