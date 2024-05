Meteo, ancora pioggia e temporali: nel weekend arriva la "svolta"

Il mese di maggio, iniziato con l'ingresso sull'Italia di una nuova perturbazione, prosegue con il suo andamento a tinte più "autunnali". Tra piogge e temporali, il maltempo continuerà a essere protagonista nei prossimi giorni, almeno fino all'arrivo del fine settimana, quando secondo i meteorologi è attesa la rimonta dell'anticiclone e il ritorno di condizioni stabili.

Meteo, ancora maltempo da Nord a Sud

Le precipitazioni attraverseranno tutto lo Stivale: nella giornata di oggi, mercoledì 8 maggio, la pioggia colpirà le regioni settentrionali, mentre tra giovedì e venerdì si sposterà verso Sud. Nelle prossime ore particolare attenzione tra medio alto Triveneto, medio alta Lombardia e Piemonte occidentale, mentre nel pomeriggio i temporali dovrebbero attraversare le zone centrali, con precipitazioni previste su Toscana e Lazio. Nuvoloso nel meridione, con fenomeni anche intensi su Sicilia e Calabria, e più isolati su Puglia e Sardegna.

Come confermano gli esperti di 3bmeteo, giovedì 9 maggio la pioggia lascerà il Nord, a eccezione di qualche temporale isolato su Trentino, Veneto e Lombardia. Tempo molto più instabile al Sud, con rovesci e temporali diffusi tra Basilicata, Calabria, Calabria e Sicilia. Nella giornata di venerdì 10 maggio le condizioni inizieranno a mutare, il tempo rimarrà nuvoloso in diverse zone, con le ultime precipitazioni che potrebbero verificarsi tra Lazio e Abruzzo. Qualche isolato piovasco anche su Basilicata, Calabria e Sicilia, prima del ritorno dell'anticiclone.

Nel weekend torna l'anticiclone

Dopo giorni di instabilità, il fine settimana potrebbe segnare la rimonta dell'anticiclone delle Azzorre che, in connubio con quello africano, proverà a stabilizzarsi sull'Europa. Un processo graduale, che si concretizzerà in parte. Secondo gli esperti, nella giornata di sabato 11 maggio avremo ancora qualche sprazzo di maltempo al Sud e sull'appennino meridionale: le uniche regioni che potrebbero risentirne sono Basilicata, la Calabria e forse la Sicilia orientale. Tempo soleggiato sul resto del Paese, con temperature in aumento.

Domenica 12 maggio le condizioni andranno a migliorare anche sulle regioni meridionali, con il tempo stabile e soleggiato su tutto lo Stivale, anche se va messo in conto qualche possibile temporale sul Nordovest.