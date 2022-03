Meteo, l'inverno ad aprile: da giovedì cambia tutto

Non ci faremo "mancare nulla". Ci saranno iniziali condizioni di caldo insolito al Sud, la sabbia del deserto con "pioggia rossa", ultimi fiocchi di neve in collina, il vento forte di "libeccio freddo", diffuso maltempo al Centro-Nord, piogge abbondanti. Il tutto con il crollo delle massime di 10-15 gradi fino a valori termici tipici di gennaio, ed ecco che il weekend è rovinato.

La prima perturbazione, mite, dalle Baleari, porterà oggi e domani piogge diffuse sul versante tirrenico e ripresenterà al Nord un fenomeno strano e quasi dimenticato: dopo 111 giorni di assenza ecco l'acqua che cade dal cielo, la pioggia, nella speranza che riesca ad allentare un pò la morsa della siccità.

In seguito è previsto un secondo ciclone: venerdì 1, e non sarà un Pesce d'Aprile, aria gelida polare arriverà direttamente da Rovaniemi, la casa di Babbo Natale. Sono attese nevicate a quote collinari e tanto maltempo. Al Centro-Sud l'aria fredda si scontrerà con l'aria nordafricana preesistente e causerà temporali e grandinate, tanto per non farci mancare nulla.

E le mareggiate? I venti di "Libeccio Freddo" in arrivo dalla Porta del Rodano potrebbero attivare anche un moto ondoso molto vivace con onde di 5 metri dal Mar Ligure fino al Basso Tirreno e addirittura di 8 metri sul Mare di Sardegna. Un periodo eccezionale che ci farà ripiombare in Inverno: farà molto più freddo il prossimo weekend rispetto a quello caldissimo del Capodanno 2022. Per almeno una settimana intera la Primavera si farà desiderare.

Gran parte dell'Europa centrale e occidentale ha vissuto un inverno anomalo, particolarmente caldo e siccitoso. Specie in Inghilterra, Germania occidentale, Svizzera, Francia e Italia. Ma la situazione sta per cambiare, a breve. Uno stravolgimento dello scenario meteo è pronto a interessare molti stati europei. Gli effetti si vedranno a partire dal 31 marzo per poi continuare nei primi giorni di aprile. Da giovedì 31 marzo una colata di aria gelida polare raggiungerà le latitudini più meridionali, portando l'inverno su quasi tutta Europa. Le uniche aree che resteranno ai margini saranno il Portogallo, la Spagna meridionale, la Grecia e la Turchia.