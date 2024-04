L'estate arriva all'improvviso: dove farà caldo

Un'ondata di caldo semi estiva è in arrivo sull'Italia. Nei prossimi giorni avremo ancora un paio di giorni d'instabilità atmosferica sulla scia di Pasquetta e temperature nella media del periodo, ma dal fine settimana una marcata risalita di aria mite subtropicale porterà condizioni meteorologiche più da mese di giugno che di aprile, con i valori massimi che saliranno fino a 25-27 °C, soprattutto nel fine settimana e al sud.

Quanto durerà è ancora presto per dirlo, probabilmente almeno fino al 11-12 aprile. Come riporta 3BMeteo, lo spostamento verso nord della fascia anticiclonica determina una riduzione delle precipitazioni rispetto alla settimana precedente. Fenomeni intermittenti potranno interessare il nord Italia, maggiormente coinvolto dal passaggio di alcune perturbazioni.

Quanto farà caldo ad aprile e dove

Le proiezioni a lungo termine di 3BMeteo per la settimana dall'8 al 15 aprile indicano la presenza di precipitazioni grosso modo nella media tipica del periodo sull'Italia, più accentuate sull'arco alpino e sul Triveneto. Sotto media invece su Nord Ovest e settori occidentali.

Per la settimana dal 15 al 22 aprile le temperature saranno invece sopra la media, con le precipitazioni che rimarranno nella norma. Vista la distanza temporale il grado di confidenza per previsioni di questo tipo è basso.

Come riporta l'Osservatorio siccità del Cnr, in generale, per quanto riguarda le temperature dell'aria del trimestre Aprile-Giugno, i dati d'insieme dei maggiori centri europei per le previsioni a medio termine indicano valori sopra la media su tutta Europa, con una probabilità crescente man mano che si passa dai Paesi nord-orientali (40-50 per cento) al Mediterraneo (70-100 per cento).

Le temperature superficiali del Mar Mediterraneo e dell'Atlantico settentrionale continuano a dare un segnale di valori superiori alla media per tutto il trimestre, con una probabilità dal 70 al 100 per cento. Per quanto riguarda le piogge, il segnale non è omogeneo e il trimestre potrebbe risultare per lo più nella norma sul comparto Mediterraneo, e con una probabilità del 40-50 per cento di precipitazioni superiori alla media sull’Europa centro-orientale, con la possibilità di precipitazioni sotto la media sul settore del Mediterraneo occidentale.

L'utilità di pioggia e neve a marzo

Le piogge di marzo sono state di sollievo per i molti territori interessati da livelli più o meno alti di siccità. Come si vede nella mappa dell'Osservatorio siccità del Cnr, in molte regioni la situazione è migliorata anche se al sud il deficit idrico è ancora elevato.

"Anche a marzo le abbondanti piogge e nevicate hanno contribuito a recuperare il deficit accumulato negli ultimi 24 mesi, soprattutto al nord ovest - si legge sul profilo X dell'Osservatorio - Un vero beneficio per

ecosistemi e comunità".