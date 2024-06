L'Italia ostaggio del maltempo: dalle piogge al caldo afoso

Il vortice ciclonico che tra lunedì e martedì ha portato abbondanti precipitazioni sul Centro Nord Italia sta lentamente lasciando il nostro Paese con gli ultimi acquazzoni sui rilievi alpini e appenninici, sul Triveneto e sul medio versante adriatico. Da domani giovedì 27 giugno è previsto un temporaneo rinforzo dell'anticiclone con temperature in sensibile rialzo: al centro-sud le massime tra sabato e lunedì potrebbero toccare nuovamente i 40 gradi. Tuttavia da Sabato un nuovo fronte potrebbe transitare sul Nord portando temporali anche forti. Ma vediamo nel dettaglio.

Torna il gran caldo: fino a quando

Quella che si sta verificando sulle regioni settentrionali, è una situazione molto anomala rispetto al periodo estivo: la colpa è di un blocco anticiclonico sul nord Europa che ha lasciato il Mediterraneo centrale in un grosso deficit barico. Ne ha approfittato un vortice di bassa pressione che è rimasto letteralmente imbrigliato nella stessa posizione da domenica e nelle prossime 48 ore continuerà a rinnovare marcata instabilità con fenomeni che saranno a tratti ancora intensi. Da giovedì una spinta più dinamica proveniente dall'Atlantico la sposterà verso l'Europa orientale in via definitiva. Saremo così interessati da un cuneo di alta pressione di matrice sub tropicale che ci regalerà un venerdì abbastanza soleggiato prima dell'arrivo di un nuovo peggioramento nel weekend.

Per oggi mercoledì 26 giugno la maggiore instabilità si avrà nel pomeriggio sui settori alpini, prealpini e pedemontani, più probabili tra le zone interne delle regioni tirreniche e l'Adriatico.

Da domani giovedì 27 giugno temperature in vigoroso aumento sopratutto al Sud dove si sfioreranno i 40 gradi, ma tutta l'Italia torna sopra media: caldo molto afoso sulla fascia tirrenica.