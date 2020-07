Meteo, sta arrivando l'ondata torrida sull'Italia: le città più calde della settimana

Inizia la settimana più torrida degli ultimi mesi. Arriva il caldo sull'Italia, con afa in Val Padana e picchi fino a 40 gradi al sud, e andrà avanti per tutta la settimana. Possibile però qualche temporale sulle Alpi secondo le previsioni del sito 3bmeteo.com.

"Dopo una prima parte di estate insolitamente fresca e piuttosto dinamica sull'Italia - fa sapere il meteorologo Andrea Vuolo -, a partire da lunedì - e almeno fin verso l'inizio di agosto - l'anticiclone subtropicale tornerà a rinforzarsi sul Mediterraneo, determinando un'intensa ondata di calore sulla nostra Penisola". Per Vuolo, "l'anticiclone nord-africano causerà un deciso aumento delle temperature soprattutto intorno a metà settimana, dove è probabile attendersi picchi di 38-40°C sulle aree del Centro-Sud e fino a 34-36°C sulla bassa Val Padana, con zero termico in risalita fin sui 4.500 metri di quota sull'arco alpino".

Il caldo nei prossimi giorni sarà acuito anche dalla sensazione di afa che tenderà via via ad aumentare soprattutto lungo le coste e sulla Pianura Padana, oltre che nelle grandi città, anche nelle ore notturne, dove le temperature minime faticheranno a scendere al di sotto dei 20-22°C". "Sarà possibile la formazione di consueti temporali di calore su Alpi e Prealpi intorno a metà della settimana, anche in virtù del transito di qualche modesto fronte instabile di origine atlantica a Nord delle Alpi", avverte Vuolo.

I primi giorni di agosto poi una perturbazione in discesa dal Centro Europa raggiungerà il Nord Italia e parte delle regioni del Centro, causando il passaggio di rovesci e temporali anche forti, insieme ad un repentino brusco calo termico, con la definitiva conclusione dell'intensa ondata di calore.

Meteo, le città più calde della settimana

Arriva quindi oggi lunedì 27 la prima ondata di calore africano. Il cuore caldo di partenza sarà il Deserto del Sahara per poi raggiungere il bacino del Mediterraneo. Per questo motivo secondo ilmeteo.it tanto sole da Nord a Sud e soprattutto valori termici diurni molto caldi con picchi fin verso i 36/38°C, in particolare sulla Toscana e sulle basse pianure emiliane.

Poche novità anche per martedì 28 e mercoledì 29 con l'ulteriore rafforzamento del campo anticiclonico in grado di garantire tempo soleggiato e pienamente estivo su tutte le regioni. Qualche nube in più durante il pomeriggio solamente sull'arco alpino occidentale con la possibilità di qualche isolato temporale. Le temperature subiranno un ulteriore aumento con i primi 37°C su molte città del Centro-Nord.

Negli ultimi due giorni del mese, giovedì 30 e venerdì 31, molto probabilmente raggiungeremo l'apice di questa ondata rovente di caldo. Oltre all'estrema stabilità atmosferica, a far parlare di sé saranno le temperature: attesi picchi massimi fino a 39/40°C a Firenze, 38°C a Bologna e Roma e fino a 35/36°C in città come Milano, Torino e Bolzano. Nelle aree interne della Sardegna si potranno toccare addirittura picchi fino a 41-43°C.