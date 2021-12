Arriva il "super anticiclone" di Capodanno: occhio al termometro, cosa succederà

L'inverno si prende una pausa. Ci attendono "un San Silvestro e Capodanno in compagnia del bel tempo da Nord a Sud" fanno sapere gli esperti di 3BMeteo. "Dopo l'ultima perturbazione del 2021, che attraverserà lo Stivale tra lunedì e martedì, anche la nostra Penisola sarà definitivamente raggiunta dal robusto anticiclone" ribadisce il metereologo Manuel Mazzoleni. Insomma, gli ultimi giorni dell'anno saranno all'insegna del sole e del clima mite.

Con qualche eccezione. E' infatti prevista "la presenza di nebbie e nubi basse in val Padana e a tratti su vallate interne del Centro ma anche lungo i versanti tirrenici e Sardegna occidentale". "Il tutto accompagnato da un deciso rialzo termico - spiegano ancora da 3BMeteo -, soprattutto in collina e sulle nostre Alpi e Prealpi, dove lo zero termico si spingerà anche oltre i 3500m di quota. Entro il weekend si potrebbero registrare valori sino a 18/19°C in località di montagna come Courmayeur, La Thuile, Bardonecchia, Alagna Valsesia, Chiesa in Valmalenco, Limone Piemonte ma anche Vipiteno e Brunico, 14/15°C a Bormio, Cortina, Folgarida, Madonna di Campiglio, Selva di Valgardena, 12/13°C a Sestriere".

Anche in pianura farà insolitamente caldo. Di giorno, "eccetto laddove la nebbia e le nubi basse persisteranno, si potranno toccare i 15/20°C mentre localmente si potrebbero sfiorare i 23/25°C a Susa e nelle vallate occidentale cuneesi".

Quanto durerà questa tregua mite nel cuore della stagione fredda? "Stando alle ultime proiezioni - spiega ancora Mazzoleni - l'anticiclone potrebbe iniziare ad indebolirsi a partire dal 3 gennaio, lasciando spazio a correnti più instabili e fresche atlantiche che nei giorni a seguire potrebbero spingere una serie di perturbazioni anche sulla nostra Penisola".