Capodanno 2024: le previsioni meteo "a sorpresa"

A differenza di quanto sembrava certo, non ci sarà in Italia nessuna reale ondata di maltempo con pioggia, neve e calo termico a Capodanno. La notte dell'ultimo dell'anno, secondo le ultimissime previsioni, potrebbe vedere solo qualche isolata pioggia lungo le regioni tirreniche dalla Liguria alla Calabria, ma sarebbero fenomeni sporadici. Le temperature non subirebbero sostanziali variazioni rispetto alle giornate precedenti mantenendosi generalmente sopra media. Anche per il primo dell'anno solo qualche isolata pioggia.

Le previsioni meteo per Capodanno 2024

Gli esperti di 3bmeteo.com parlano di "un anticiclone più tenace del previsto e una saccatura artica meno propensa a raggiungere le basse latitudini". L'incertezza sugli ultimi giorni dell'anno e il Capodanno 2024 durerà ancora 24-48 ore, prima di poter avere previsioni altamente affidabili.

Ma ormai è molto probabile che l'ondata di maltempo con pioggia, neve e calo termico sarà da rimandare: "Un vortice freddo posizionato più a nord del previsto fa salire di latitudine tutta la configurazione sinottica ed ecco che la saccatura prevista sull'Italia potrà al massimo lambirci. Che cosa succederà allora? Tra i vari scenari quello più attendibile è che la perturbazione collegata alla depressione scandinava scorra velocemente sull'Europa centrale interessando parte del Nord Italia e proseguendo poi la sua marcia verso est", spiegano i meteorologi.

Che tempo farà il 31 dicembre

"Se tutto sarà confermato il richiamo di venti sud occidentali innescato dall'avvicinamento della perturbazione potrà determinare degli annuvolamenti anche corposi sulle regioni centro settentrionali e tirreniche in genere con qualche isolata pioggia ma non i fenomeni abbondanti che erano stati dati nei precedenti aggiornamenti. L'ultimo giorno dell'anno - entra nel dettaglio 3bmeteo.com - dovrebbe essere caratterizzato, analogamente ai giorni precedenti, da cielo spesso nuvoloso sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche, fino alla Calabria con qualche isolata pioggia sulla Liguria, l'alta Toscana e ancor più sporadica sul Piemonte e il resto delle regioni tirreniche. Altrove le condizioni sarebbero più soleggiate".

Per la notte di Capodanno ci si può aspettare qualche isolata pioggia lungo l'area tirrenica dalla Liguria alla Calabria ma sarebbero fenomeni sporadici e discontinui in un contesto mediamente asciutto. Anche la prima giornata del 2024 sarà simile, nubi al Nord e sulle zone tirreniche con qualche isolata pioggia mentre altrove il sole potrebbe essere protagonista delle prime ore del nuovo anno.