Tornano temporali e freddo

Bel tempo e caldo "in pausa", sull'Italia tornano pioggia e freddo. Le previsioni meteo per domenica 26 marzo lasciano spazio a un brusco peggioramento.

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, la giornata di domenica vedrà il passaggio di un'intensa perturbazione pilotata da aria fredda di matrice artica. La traiettoria del fronte sarà tale da portare i suoi maggiori effetti sulle regioni settentrionali e una parte del Centro ma non su tutto il Nord e non su tutto il Centro. Le zone più colpite saranno centro est Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, alta Toscana e solo a fine giornata Umbria, Marche, Lazio. La barriera alpina impedirà fenomeni significativi al Nordovest e il Sud e l'Adriatico resteranno in attesa seppur per poco.

La perturbazione sarà piuttosto veloce perché accompagnata da venti forti, per questo motivo i fenomeni saranno brevi ma non per questo non intensi. Temperature in brusco calo al Nord nella seconda parte della giornata, in lieve ulteriore aumento al Sud. Venti forti tra Sud e Sud Oest con mari molto mossi o agitati e locali mareggiate sulle coste esposte.