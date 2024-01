Weekend di vero maltempo, previsioni per sabato 6 e domenica 7 gennaio: le regioni più colpite

Oggi è atteso un brusco peggioramento delle condizioni meteo. Attesi nubifragi, vento, freddo e neve. Oggi allerta gialla in Emilia, Liguria, Lombardia e Toscana. Nelle prossime ore piogge interesseranno soprattutto il centro nord, con neve sulle Alpi a partire dai 600 metri. Nubi in aumento al Sud ma in prevalenza asciutto. Poi invece nel weekend dell'Epifania passaggio del vortice invernale con piogge e temporali su gran parte della Penisola. Temperature in diminuzione ovunque. Arriva l'inverno, quello vero: tra lunedì e martedì possibili nevicate anche in pianura.

Le previsioni meteo per il weekend dell'Epifania

Da oggi dunque forte perturbazione. Le prime regioni interessate sono la Sardegna, la Liguria e l'Alta Toscana, in parte anche il Piemonte e la Valle d'Aosta. Poi nel pomeriggio piogge più consistenti verso tutto il Nord-Ovest e il Triveneto. La neve cadrà a quote collinari in Piemonte. Di fatto, tutto il Nord, già entro sera, piomberà in una fase decisamente perturbata.

Domani sabato 6 gennaio maltempo diffuso su tutta l'Italia, con l'aggiunto di venti particolarmente forti in Sardegna, Sicilia, Puglia, sulle coste tirreniche e sulle Alpi. Ma saranno tesi anche dove di vento solitamente ce n'è pochissimo, come nella Pianura Padana. In montagna sulle Alpi previsto più di mezzo metro di neve tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli.

Poi il ciclone domenica 7 gennaio si sposterà verso il Medio Adriatico: dunque le precipitazioni domenica 7 gennaio saranno a carattere nevoso fino a quote collinari anche al Centro, tornerà la neve fresca anche in Appennino oltre i 500 metri di quota. Domenica le piogge più abbondanti sono attese su Emilia Romagna, Marche e Basso Tirreno. Tre giorni dunque di maltempo intenso, nulla di eccezionale, ma con possibili problemi per la circolazione stradale di ritorno dalle festività natalizie, oltre che per i collegamenti marittimi a causa del vento e del mare agitato.

Le previsioni per la prossima settimana

Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, nella giornata di lunedì 8 gennaio l'evoluzione del vortice di bassa pressione dell'Epifania, che nel frattempo si sarà posizionato sulle regioni meridionali, richiamerà verso l'Italia correnti fredde di estrazione continentale. Il grosso del freddo resterà oltralpe scorrendo verso la Francia ma dalla porta della Bora riusciranno comunque ad entrare masse d'aria con una temperatura in quota a 1500m fino a -5/-6°C. Queste correnti si addosseranno al versante adriatico centrale e settentrionale portando delle nevicate fino a quote basse tra l'Emilia Romagna e le Marche. Nel contempo correnti fredde ma con temperature più alte, -2°C a 1500m entreranno da ovest interessando la Sardegna dove potrà esserci qualche nevicata in collina. Altrove e ci riferiamo soprattutto al Sud dove l'instabilità sarà più marcata le nevicate si avranno solo in montagna, al più in collina tra Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Massime e minime saranno in diminuzione e risulteranno leggermente sotto media sull'Adriatico centro settentrionale.

Martedì 9 gennaio il flusso freddo dovrebbe inasprirsi leggermente tra Emilia Romagna e medio Adriatico creando i presupposti per delle nevicate fino a quote molto basse, localmente anche prossime al piano. Neve in collina sarà ancora possibile su parte del Sud Peninsulare. Altrove l'instabilità sarà meno accentuata. Massime e minime saranno in ulteriore lieve calo e potranno risultare leggermente sotto media al Centro-Nord.

Infine nella giornata di mercoledì 10 gennaio il flusso freddo dovrebbe risultare nel complesso sterile e portare qualche debole nevicata fino in collina soltanto al Sud. Confermate temperature molto basse che potrebbero far scivolare le minime soprattutto al Nord diversi gradi sotto lo zero.