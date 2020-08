Meteo Ferragosto, afa e caldo (con qualche insidia): le previsioni per il week end

Che tempo farà a Ferragosto? Secondo le ultime previsioni meteo, su gran parte delle regioni della penisola il clima si manterrà sostanzialmente stabile e soleggiato con temperature roventi. Ci sarà qualche sparuta eccezione dovuta per lo più ai così detti “temporali di calore”. Qualche precicipitazione passeggera potrebbe verificarsi sull’Appennino Tosco Emiliano e più a sud, sull’Appennino meridionale al confine tra Basilicata e Campania. Secondo 3Bmeteo sabato 15 agosto sarà inoltre probabile qualche fenomeno temporalesco anche su Alpi orientali e Dolomiti con sconfinamento in Friuli.

Meteo, le previsioni per Ferragosto: caldo e afa sulla penisola

Ad ogni modo farà molto caldo con valori termici che potranno toccare anche i 40° C in Sicilia e Sardegna e raggiungere picchi di 35-37° sulla aree interne del centro.

Le previsioni meteo per domenica 16 agosto 2020

E domenica 16 agosto si replica anche se, avvertono gli esperti, su Alpi e Prealpi occidentali sarà ancora possibile qualche temporale e così pure sull'Appennino centro settentrionale. In generale comunque sarà un week end – l’ennesimo – all’insegna del sole, ma soprattutto dell’afa.

Per chi non ama il caldo tuttavia le brutte notizie non sono finite. La settimana prossima l’anticiclone tropicale dominerà ancora la penisola, anche se al nord si aprirà qualche “frattura” grazie all’arrivo di un vortice proveniente dal Regno Unito. L’aria più fredda dovrebbe lambire la penisola portando, sembra, qualche temporale sulle zone alpine e prealpine già da lunedì, per poi spingersi fino all’alta Toscana e all’Appennino centrale.