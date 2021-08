Venerdì 15 città invivibili ma da Ferragosto arriva "l'impulso scandinavo"

Scatta l'allerta climatica: possibili effetti negativi sulla salute anche per persone sane e attive e non solo per soggetti fragili

Italia sempre più nella morsa del grande caldo e dell'afa. Secondo l'ultimo bollettino delle ondate di calore aggiornato dal ministero della Salute, il livello di "allerta 3" il più elevato ("bollino rosso") domani, giovedì 12, riguarderà dieci città (Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste) e dopodomani, venerdì 13, addirittura quindici (Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo).

Le temperature percepite, sempre secondo le indicazioni del bollettino, toccheranno picchi di 39 gradi a Cagliari, Latina, Napoli e Palermo, 38 a Firenze, Frosinone, Rieti, 37 a Bari, Perugia e Viterbo; venerdì picchi di 39 gradi a Cagliari e Firenze, 38 a Frosinone, Latina, Napoli, Rieti e Viterbo, 37 a Bologna e Perugia.

Caldo e afa, le previsioni meteo

Oggi le città da "bollino rosso" sono otto, dieci invece in "arancione", il secondo livello di allertamento che riguarderà invece domani sette città (Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Napoli e Viterbo) e venerdì due (Ancona e Napoli). In queste città esporsi all'esterno delle abitazioni in condizioni meteo così difficili possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili.

Il bollino rosso come detto invece domani riguarderà dieci città e poi addirittura quindici venerdì: come spiega il ministero, il "livello 3" indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute anche per persone sane e attive e non solo per anziani e bambini molto piccoli o malatti cronici.

Meteo Ferragosto

E per ferragosto? Il prossimo weekend - pur avendo caratteristiche climatiche molto simili a quelle degli ultimi giorni - presenterà i primi spunti di un cambiamento che secondo i meterologi di 3bmeteo nella settimana successiva potrebbe rivelarsi importante. L'abbassamento di latitudine del fronte di instabilità collegato alla saccatura scandinava riuscirà infatti a determinare qualche primo temporale isolato sull'arco alpino e prealpino, nulla di sostanziale ma un segnale che non andrà trascurato.

Pertanto domenica si prevede una maggiore instabilità meteo in particolare su Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli con possibilità di temporali, localmente anche intensi in locale propagazione tra la sera e la notte anche agli adiacenti settori di pianura. Qualche temporale anche sulle alpi occidentali. Qualche isolato temporale è atteso lungo la dorsale appenninica del Centro e del Sud.