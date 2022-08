Meteo, che tempo farà a Ferragosto: le regioni a rischio pioggia

Condizioni meteo in rapido mutamento e Ferragosto minacciato dalla pioggia, almeno su parte dell'Italia. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, oggi 14 agosto una residua variabilità interesserà ancora parte del Sud con qualche pioggia già al mattino in Puglia e sul Messinese, destinata a interessare nel pomeriggio Salento e alta Calabria ionica, anche con qualche temporale, ma con fenomeni in esaurimento in serata. Sul resto d'Italia il tempo si manterrà più stabile e soleggiato, a eccezione del Nordovest. Le temperature saranno stabili o in lieve aumento.

Domani, 15 agosto, ci sarà invece instabilità fin dal mattino sulle Alpi centro-orientali e Levante Ligure con qualche rovescio, fino ad alta Toscana e ovest Emilia. Col passare delle ore l'instabilità è destinata a crescere sulle Alpi centro-orientali con rovesci e temporali sparsi in sconfinamento all'alta Val Padana e localmente all'Emilia Romagna, mentre in serata aperture si faranno strada al Nordovest. Piogge e temporali in giornata anche su bassa Toscana, alto Lazio e Umbria, più stabile sul versante adriatico centrale, salvo rovesci e temporali in arrivo sulle alte Marche nel pomeriggio-sera, anche forti. Sul resto d'Italia sono attese condizioni più stabili e soleggiate per Ferragosto, pur con il passaggio di alcune velature. Temperature in aumento al Sud.