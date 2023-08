Ferragosto con l'anticiclone africano: le temperature previste da nord a sud

Torna il caldo, quello vero. Dopo la tregua degli ultimi giorni le temperature sono destinate di nuovo a impennarsi proprio a cavallo di Ferragosto anche se i valori termici - per quanto elevati - non dovrebbero comunque raggiungere i livelli estremi toccati nel mese di luglio. Vediamo nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci con l'aiuto degli esperti di 3BMeteo.

I termometri risaliranno gradualmente a partire dalla giornata di sabato, seguendo un trend che poi proseguirà almeno fino a Ferragosto. Almeno in una prima fase a soffrire il caldo più intenso saranno le regioni del centro-nord, mentre al sud gli effetti dell'anticiclone africano saranno in parte mitigati da una debole circolazione di correnti orientali sui Balcani. Vediamo le temperature. Domenica 13 agosto sono previsti picchi di 36-37°C in Sardegna, Toscana, Piemonte ed Emilia occidentale, mentre in Puglia e Sicilia il termometro non dovrebbe superare i 34°C.

Nella giornata di lunedì il caldo sarà ancora intenso al nord. Come spiegano da 3BMeteo sono previste "punte di 37°C o localmente superiori in Valpadana, Toscana, Umbria e interne della Sardegna". A Ferragosto, ovvero nella giornata di martedì 15, nelle regioni settentrionali i termometri potranno toccare anche i 37-38°C specie tra Piemonte, Lombardia e ovest Emilia. In Sardegna ci saranno punte di 37°C, così come in Puglia, mentre in Sicilia i valori massimi dovrebbero essere un paio di gradi più bassi. Tra mercoledì 16 e giovedì 17 agosto ci sarà un contenuto calo termico al nord e un lieve incremento dei valori al sud, ma le temperature resteranno comunque elevate su tutto lo Stivale.

