Il caldo intenso torna a Ferragosto: picchi sopra i 40 gradi

Torna l'anticiclone africano e con lui anche il caldo intenso. Sta per iniziare la fase più afosa del mese, che coinvolgerà gran parte della penisola e avrà il suo picco proprio nella giornata di Ferragosto. Un'ondata di calore che però sarà molto differente da quella di luglio, i massimi anticiclonici resteranno a ovest della Penisola tra la Spagna e le Baleari e il campo barico sarà molto slanciato verso nordest tanto che sul suo bordo orientale troveremo ancora qualche infiltrazione di correnti instabili. Con tali condizioni le temperature aumenteranno, ma non in modo estremo e riguarderà più le regioni centro settentrionali che quelle meridionali. Nel frattempo, sul confine settentrionale dell'anticiclone potrebbe svilupparsi qualche forte temporale di calore, soprattutto lungo i settori alpini e isolatamente quelli prealpini.

Meteo, a Ferragosto torna il caldo intenso

Come confermano gli esperti di 3bmeteo, tra lunedì 14 e martedì 15 agosto il tempo sarà caldo e soleggiato su gran parte dello Stivale, con picchi oltre i 40 gradi al Sud e sulle isole. Nessun intoppo dunque per chi avrà scelto il mare come meta per le vacanze, mentre chi si recherà in montagna sulle Alpi dovrà mettere in conto di poter incontrare qualche temporale, localmente forte, nelle ore centrali della giornata.

Cosa succederà dopo Ferragosto? Secondo i meteorologi, dopo il 17 agosto l'evoluzione sarà più incerta: "I modelli matematici propendono per una prosecuzione della fase precedente con caldo ancora a tratti intenso sull'Italia ma via via più ritirato a ovest. Nel contempo l'azione della depressione atlantica potrebbe farsi più incisiva e stimolare qualche transito instabile sul Nord Italia. Difficile stabilire se possa limitarsi alle sole zone alpine e prealpine oppure estendersi anche ai settori di pianura, ci sono ancora delle valutazioni importanti da fare. Per il momento restiamo con la possibilità di qualche temporale isolato al Nord, più probabile sui rilievi ma da valutare". Nelle regioni centrali e in quelle meridionali il tempo si manterrà stabile, con un caldo non particolarmente intenso, sicuramente più sopportabile di quello di luglio.

