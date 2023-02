Meteo, la tendenza per l'ultima decade di febbraio: cosa potrebbe accadere

Siamo nel pieno di una fase anticiclonica caratterizzata da tempo soleggiato e temperature generalmente gradevoli, almeno nelle ore diurne dal momento che di notte e nelle prime ore della mattina il freddo continua a farsi sentire. È ancora presto però per dire che l'inverno è alle spalle, anche perché - non dimentichiamolo - siamo appena a metà febbraio. Nei prossimi giorni il sole sarà ancora dominante, ma tutto potrebbe cambiare nella terza decade di febbraio. Vista la distanza temporale si tratta di una tendenza che va presa con le dovute cautele e la cui attendibilità non può ovviamente essere la stessa delle previsioni a breve termine. Fatta questa doverosa premessa, vediamo cosa potrebbe accadere tra qualche giorno.

Meteo: la tendenza per la terza decade di febbraio

Secondo gli esperti di 3BMeteo, tra il weekend e l'inizio della prossima settimana ci sarà un tentativo delle correnti fredde provenienti dalla Scandinavia di scendere di latitudine fino alla nostra penisola. Si tratta per ora di una mera possibilità perché dai modelli non si riesce ancora a interpretare con certezza la traiettoria che prenderanno queste correnti di aria gelida. L'ipotesi più accreditata è che il flusso freddo vada a colpire prevalentemente l'Europa orientale, lambendo però anche l'Italia che dunque potrebbe attraversare una nuova fase di instabilità.

Il risultato sarebbe un ritorno delle piogge e probabilmente anche della neve sui rilievi, con le temperature destinate di nuovo a scendere, specie sulle regioni orientali. Insomma, sul finire del mese potremmo trovarci di fronte al classico colpo di coda dell'inverno. Nulla di strano vista la stagione. Al nord sarebbe anzi quanto mai auspicabile il ritorno di una fase più piovosa dal momento che nelle ultime settimane il clima è stato piuttosto secco. Una tendenza che non fa certo ben sperare vista la siccità che ha colpito le regioni settentrionali la scorsa estate. Solo nei prossimi giorni sapremo però se questa tendenza verrà confermata.