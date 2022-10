Arriva l'ottobrata: dal weekend torna il caldo ma non ovunque

Le previsioni meteo del prossimo fine settimana del 15 e 16 ottobre danno una buona notizia: sole su quasi tutta l’Italia. Non tutta quindi perché se il week end non sarà piovoso come lo sono stati i giorni scorsi, è pur vero che ci saranno anche delle zone del Paese interessate da alcuni annuvolamenti e piogge. Ma vediamo con le indicazioni degli esperti del 3B Meteo le previsioni per il terzo fine settimana di ottobre. Secondo gli esperti di 3B Meteo, la “circolazione atmosferica cambia caratteristiche per la rimonta sul Mediterraneo centrale di un campo anticiclonico di matrice sub tropicale". Questo non significa che potremo fare affidamento su un ritorno del caldo estivo ma almeno potremo contare su giornate di sole. La conseguenza? “Un tempo più stabile con il sole che prevarrà sulle nubi”. Non dappertutto però perché, sulla costa tirrenica, ci potrebbero essere delle piogge. Le zone più esposte saranno Liguria, Toscana ma anche sul Lazio, al Nord e sulle Isole Maggiori.

Le previsioni meteo di sabato 15 ottobre

Sabato nuvole su Liguria e Toscana con qualche pioggia. Nubi e qualche isolato fenomeno al mattino non esclusi anche sulla Sardegna occidentale e la Sicilia occidentale. Per il resto dell’Italia ci sarà solo sole e anche delle temperature in rialzo. “Venti deboli sud occidentali al Nord, moderati sui Canali e lo Ionio. Mari mossi i Canali e lo Ionio, poco mossi o mossi gli altri”.

Le previsioni meteo di domenica 16 ottobre

Anche domenica, le nuvole se ci saranno, saranno al nord, su Sardegna, Toscana con possibilità di qualche pioggia sparsa. Qualche addensamento anche in Sicilia ma probabilmente senza fenomeni temporaleschi. Come vale per sabato, anche domenica sul resto del Paese ci saranno delle belle giornate di sole.