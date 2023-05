Alluvione, nuova allerta e previsioni weekend: occhi puntati sui prossimi giorni

Maltempo, maltempo e ancora maltempo. L'ondata di maltempo che ha colpito con violenza in Emilia Romagna sta per esaurirsi, ma nel corso del weekend è previsto l'arrivo di un nuovo vortice che porterà nuovi temporali, anche intensi sull'Italia. Per la giornata di oggi, giovedì 18 maggio, la Protezione civile ha diramato bollettino nazionale di criticità e allerta meteo-idro: allerta rossa in gran parte dell'Emilia Romagna, allerta arancione sui settori limitrofi della Lombardia e su alcune zone delle Marche e della Toscana oltre a una allerta gialla in otto regioni.

Allerta rossa in Emilia Romagna

Questa fase di maltempo è in fase di attenuazione, ma piogge e temporali continueranno a insistere nella giornata di oggi, anche nelle zone alluvionate. Per giovedì 18 maggio dunque è stata valutata una allerta rossa per elevata criticità per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna, una allerta arancione sul nord est della tessa regione, sulla Bassa pianura orientale del Lombardia, sui settori meridionali delle Marche sulla Romagna Toscana. Allerta gialla in altri settori delle medesime regioni ma anche in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Molise.

Il meteo in evoluzione

Il vortice responsabile di questa ondata di maltempo, che in Emilia Romagna ha assunto carattere alluvionale, sta per concludersi. In giornata sono previsti piogge e rovesci intermittenti su Alpi occidentali, Lombardia nordoccidentale, Liguria e Appennino emiliano occidentale. Nubi sparse e temporali anche al Centro e al Sud, con la situazione che andrà a evolversi nella giornata di domani venerdì 19 maggio. Al Nordovest è prevista una intensificazione delle piogge, soprattutto in alcune zone di Piemonte e Lombardia, e in serata in Emilia e Triveneto. Qualche sporadica precipitazione tra Lazio, Toscana e Sardegna, mentre al Sud il tempo dovrebbe essere stabile e soleggiato con temperature in aumento.

Cosa succede nel weekend

Ma, come confermano gli esperti di 3bmeteo, nel fine settimana l'Italia sarà nuovamente "ostaggio" del maltempo, a causa di un vortice di bassa pressione di matrice afro mediterranea. La giornata di sabato 20 maggio si aprirà già all'insegna del tempo instabile a tratti perturbato sulle regioni di Nordovest, sulle Isole maggiori e lungo la fascia tirrenica: "Nel corso del pomeriggio e la sera, rovesci e temporali si estenderanno leggermente verso est coinvolgendo del Nord anche alpi e Prealpi lombardo venete e del centro-sud anche le regioni adriatiche ma con fenomeni che dovrebbero risultare intensi ancora una volta al Nordovest, sulle Isole Maggiori e parte del Sud soprattutto la Calabria".

Il "copione" dovrebbe rimanere lo stesso anche domenica 21 maggio: tempo instabile al Nordovest, sulle Isole maggiori e sull'estremo Sud dove sussisterà il rischio di forti temporali, localmente anche a carattere di nubifragio. Rovesci e temporali sparsi potrebbero interessare anche le regioni centrali e l'area appenninica, mentre, per quanto riguarda l'Emilia Romagna, in base agli elementi al momento in possesso dei meteorologi, non dovrebbero ripetersi le condizioni perturbate che hanno causato danni e vittime negli ultimi giorni.