Ultimi temporali, poi la svolta: quando torna il caldo

Il mese di maggio è terminato tra pioggia e temporali, ma potrebbero essere gli ultimi giorni di maltempo, prima del tanto atteso ritorno dell'anticiclone africano. Il weekend con cui si apre il mese di giugno sarà ancora all'insegna dell'incertezza, ma con chiari segnali di miglioramento in diverse zone. La giornata di sabato 1° giugno sarà soleggiata su gran parte dello Stivale, fatta eccezione per qualche precipitazione su Campania, Basilicata e Puglia. Domenica 2 giugno la pressione tornerà a diminuire e nel pomeriggio saranno diversi i fenomeni temporaleschi che colpiranno soprattutto sulle Alpi, in Emilia, e sulle regioni meridionali peninsulari, localmente sui rilievi di Lazio, Abruzzo e Molise.

Meteo, quando torna il caldo

L'estate fino ad ora si è fatta attendere, ma dalla prossima settimana la situazione potrebbe cambiare radicalmente, grazie al ritorno dell'anticiclone africano, protagonista durante la stagione invernale e poi praticamente "assente" in primavera, dove il tempo è stato caratterizzato più da giornate temporalesche che dal bel tempo. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, lunedì 3 giugno inizierà una fase di transizione, con qualche temporale nelle regioni centro-meridionali e una situazione incerta che dovrebbe continuare almeno fino a martedì 4: "Questo passaggio - sottolineano i meteorologi - potrebbe determinare dei temporali un po' su tutto il Nord mentre al Centro e al Sud si andrebbe ad affermare un anticiclone ibrido in parte azzorriano in parte africano".

Quando arriva il caldo? Tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno l'alta pressione di matrice africana dovrebbe affermarsi sull'Italia, portando tempo stabile e un diffuso aumento delle temperature. I termometri potrebbero raggiungere i 30°C sulle pianure del Nord, arrivare a toccare anche i 32/33°C sulle zone interne del Centro e superare anche questi valori su alcune regioni del Sud come Sardegna, Sicilia e Puglia. Un assaggio di estate che purtroppo non dovrebbe durare molto, almeno per alcune zone. Lo spostamento della cresta anticiclonica potrebbe provocare nuovi temporali sulle regioni settentrionali, già a partire da venerdì 7 giugno.