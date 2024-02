L'anticiclone perde potenza: quando e dove torna la pioggia

L'anticipo di primavera ha i giorni contati. L'anticiclone che ha raggiunto l'Italia nel giorno di San Valentino rimarrà saldo sull'Europa occidentale almeno fino al weekend, quando il tempo stabile potrebbe lasciare spazio a qualche fenomeno perturbato. Secondo gli esperti di 3bmeteo, un'area di bassa pressione proveniente dal Regno Unito contribuirà a spostare l'anticiclone verso l'Atlantico, con il tempo sull'Italia che inizierà a peggiorare. Una fase di transito che avrà inizio nei prossimi giorni e che culminerà con l'arrivo di una significativa instabilità nella prossima settimana.

Meteo, le previsioni per il fine settimana

Il bel tempo dovrebbe reggere almeno fino a domani, venerdì 16 febbraio, mentre la prima svolta "nuvolosa" è attesa per sabato 17: cieli coperti al Nord e al Centro, con qualche sporadico fenomeno piovoso sulle regioni tirreniche. Piogge sparse anche in Sardegna, con temperature in lieve calo. Domenica 18 febbraio ancora nubi sparse al Nord, ma con ampie schiarite, soprattutto sul versante ovest. A fine giornata sono previste precipitazioni deboli sulle Alpi occidentali e sulla Liguria. Possibili piogge anche in Toscana e in Sardegna, mentre il Sud dovrebbe resistere, almeno fino alla prossima settimana.

Già tra lunedì 19 e martedì 20 febbraio è previsto l'arrivo di una perturbazione che, dopo aver attraversato la Francia, dovrebbe arrivare sull'Italia. Di fatto, le nuvole del fine settimana si trasformeranno in pioggia: ancora è presto per delle previsioni precise, ma i primi temporali dovrebbero colpire Lazio, Marche e Campania, con il maltempo che poi si sposterà verso la Sicilia e la Sardegna. Per una nuova tregua dalle precipitazioni, sempre secondo gli esperti, sarà necessario attendere giovedì 22 febbraio.