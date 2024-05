Il maltempo non molla la presa, è ancora allerta: le regioni a rischio temporali

Il maltempo non lascia l'Italia e la pioggia continua a bersagliare il Nord. Già nei giorni scorsi Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna hanno fatto i conti con temporali violenti, esondazioni di corsi d'acqua e allagamenti. Gli esperti di 3bmeteo mettono in guardia: "Attenzione alla possibilità che anche oggi possano verificarsi temporali di forte intensità con possibilità di locali nubifragi e grandine su diverse zone del Nord, anche in pianura".

Il resto dello Stivale godrà di condizioni meteo più stabili con qualche temporale pomeridiano che si verificherà prevalentemente sulle zone interne del Centro.

Per la giornata di oggi resta l'allerta meteo rossa della Protezione civile su parte del Veneto. Arancione su parte di Emilia Romagna e la restante parte del Veneto. In particolare, nel pomeriggio di oggi 22 maggio sono attesi temporali anche di forte intensità tra basso Piemonte, Lombardia, Emilia e Triveneto. Fenomeni più isolati sulla Romagna e sul Trentino. Al Centro possibili temporali sulle zone interne della Toscana e in Umbria in parziale estensione alle Marche, localmente fino alla costa adriatica. Più soleggiato tra Lazio e Abruzzo con episodi di instabilità diurna isolati. Qualche isolato temporale è possibile sulle zone interne della Sardegna e sull'Appennino.