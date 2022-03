Riecco la primavera: le previsioni meteo fino al week end

Sboccia la primavera. Ci aspettano giorni soleggiati e dalle temperature gradevoli in questo ultimo scorcio di marzo. Tutto merito di un anticiclone che si è già insediato sulle regioni settentrionali e che ora sta scendendo verso il centro e il sud della penisola. Nella giornata di mercoledì le temperature dovrebbero raggiungere i 19/21° al Nord e sulle zone interne delle regioni tirreniche centro-settentrionali, spiegano da 3BMeteo. Il cielo sarà sereno quasi ovunque con qualche annuvolamento su Basilicata, Calabria ionica e su tratti della Sicilia orientale, senza alcun fenomeno. E giovedì si replica con punte di 22/23°C su tratti del Centro-Nord.

Che tempo farà nel week end

Più incerto invece il meteo previsto per il fine settimana. Un vortice di bassa pressione che indugia tra Spagna e Marocco potrebbe infatti portare a un peggioramento metereologico in Sardegna già nella giornata di venerdì, ma proprio a causa dell'anticiclone non è detto salga di latitudine. Nel week end "le condizioni dovrebbero quindi peggiorare essenzialmente al Sud - si legge su 3BMeteo - e su parte del Centro, con qualche pioggia in transito" su isole maggiori e regioni meridionali. Al Centro ci sarà probabilmente un passaggio di nubi alte e stratificate, mentre il Nord resterebbe protetto dall'alta pressione. Ad oggi la situazione è comunque incerta.