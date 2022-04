Meteo 1° maggio: tempo instabile su tutta l'Italia

In arrivo dal 1° maggio un'aria fredda di matrice nord europea sull'Italia, che porterà temperature in calo e temporali soprattutto al Nord. La Festa dei Lavoratori si preannuncia dunque instabile, con temporali alternati da alcune schiarite. Gli esperti di 3Bmeteo prevedono per domenica 1° maggio annuvolamenti e rovesci alternati da schiarite in Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto mentre potrebbero esserci maggiori aperture al Nordovest. Situazione leggermente diversa al Centro, con qualche pioggia solo in Toscana, Umbria e Marche e una maggiore instabilità nel pomeriggio su Abruzzo e Lazio. Molto meglio al Sud con qualche pioggia sulla Sicilia centro meridionale mentre si prevedono ampie schiarite su Campania, Molise e Puglia garganica. Possibili rovesci nel pomeriggio su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria meridionale e Sicilia. Diramata dalla protezione civile un'allerta gialla per domenica 1° maggio, per rischio temporali su settori di Lombardia e Marche.