Meteo, torna il maltempo ma non su tutta l'Italia: dove pioverà

Dopo un primo assaggio d’estate torna il freddo sulla nostra Penisola, con forti temporali e grandine al Nord e al Centro mentre il Sud verrà risparmiato. Un’Italia divisa in due, a causa di un vortice di bassa pressione che si appresta a invadere il Bel Paese già a partire dalla giornata di lunedì e che con molta probabilità durerà per tutta la prossima settimana. Previsto un clima autunnale su quasi tutte le regioni settentrionali che ci farà rimpiangere quello semi estivo del fine settimana appena trascorso.

Le previsioni per lunedì 13 maggio 2024

La prossima settimana inizierà all’insegna del maltempo sulle zone settentrionali della nostra Penisola e dell’instabilità al Centro, con il rischio di forti nubifragi e grandine soprattutto al Nord, come spiegano gli esperti di 3bmeteo. Al Sud invece continuerà a splendere il sole, eccezion fatta per qualche disturbo nuvoloso stratificato che però non dovrebbe vedere fenomeni.

Nella seconda parte della settimana, quella che va dal 16 al 18 maggio, la situazione non dovrebbe cambiare. Previste piogge e un calo termico sotto la media stagionale al Nord mentre al Centro e al Sud potrebbero addirittura superare la media, con picchi superiori ai 30° C.