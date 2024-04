Addio maltempo, quando "esplode" la primavera: c'è la data

Italia divisa in due nel giorno di Pasquetta, con forti nevicate e maltempo al Nord e temperature sopra la media al Sud. Livigno isolata dopo una bufera di neve e vento. Il sindaco del paese, Remo Galli, ha consigliato ai turisti presenti per le vacanze pasquali di rimanere negli hotel e le strutture ricettive in attesa di miglioramenti climatici. "La situazione è abbastanza critica, anche la parte svizzera è chiusa e quindi le condizioni sono al limite". Sale l'allerta valanghe in Lombardia a 4 su 5 mentre sulla Marmolada la neve è diventata rossa per via della sabbia del Sahara trasportata dal forte vento.

Dal 2 aprile tornerà il sereno su quasi tutta la Penisola. Previsto bel tempo fino al prossimo weekend e forse anche oltre, con un forte aumento delle temperature un po' ovunque. Poi torneranno le piogge.

Dal 4 aprile esplode la primavera

In una prima fase la rimonta sarà poco decisa e ancora soggetta a una debole ondulazione del flusso atlantico, sostengono gli esperti di 3bmeteo. Dal 4 aprile invece ci sarà una maggiore stabilità con sole prevalente e un nuovo aumento delle temperature. Ciò non esclude possibili annuvolamenti e isolate e deboli precipitazioni nelle regioni nord occidentali.

Quando torneranno le piogge

La primavera è pronta a esplodere, con temperature che potrebbero superare la media stagionale anche di 8/10 gradi. Il bel tempo dovrebbe durare fino a tutto il weekend 6-7 aprile e con buona probabilità anche per l'inizio della nuova settimana. Dal 10 aprile, invece, potrebbero tornare le piogge ma serviranno ulteriori conferme.