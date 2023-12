Le previsioni meteo "a sorpresa" per Natale e Santo Stefano

Per le previsioni meteo esatte di Natale e Santo Stefano è ancora troppo presto, ovviamente. Ma si delineano già le prime tendenze. Un super anticiclone ha fatto il suo arrivo su Penisola e isole maggiori, e il suo effetto durerà a lungo. Bel tempo su tutte le regioni, con temperature elevate per il periodo già da oggi. Su alcune vallate alpine si toccheranno i 16-18 gradi, così come in alcune zone della Sardegna. Termometro a livelli più autunnali che invernali.

Meteo Natale 2023

Le cose un po' cambieranno dopo metà settimana: giovedì e soprattutto venerdì la tempesta invernale presente su Scandinavia e Polonia sfiorerà il nostro paese. Ancora una volta l'Italia resterà ai margini del freddo e delle precipitazioni. Probabile però l'ingresso di venti fortissimi di Maestrale attorno alla Sardegna e sul Mar Tirreno con piogge sulla Calabria (possibili raffiche fino a 100 km/h). E poi solo alcune piogge sui settori ionici.

Sarà un bianco Natale? Da giovedì abbondanti nevicate interesseranno le Alpi Settentrionali, mentre su quelle meridionali in Italia i fenomeni risulteranno scarsi per via delle correnti nord occidentali in quota.

Le previsioni

Al centro-sud Italia le precipitazioni saranno occasionali. Come accennato, servirà qualche giorno ancora per avere un quadro chiaro e preciso in vista di 24, 25 e 26 dicembre. Ma il super anticiclone dovrebbe tornare a rinforzarsi "regalandoci" una vigilia di Natale, Natale stesso e pure Santo Stefano con cielo sereno e temperature non eccessivamente rigide quasi ovunque. L'ipotesi di festività con tempo stabile, asciutto, senza piogge e nevicate di rilievo, con un clima mite e per nulla invernale è sul tavolo: e sembra parecchio concreta.

Grazie all'immagine satellitare possiamo individuare con estrema precisione i contorni dell'anticiclone sull'Europa centro-meridionale. Fino a mercoledì temperature molto miti per la stagione, sebbene il tepore fuori stagione sarà più avvertibile in collina e in montagna. 1/2 pic.twitter.com/ypQnOxIXxI — Consorzio LaMMA (@flash_meteo) December 18, 2023

