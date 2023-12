Poco sole e qualche pioggia: quando torna il "vero" inverno

Dopo un Natale con l'anticiclone, tra temperature anomale e qualche nuvola, il "vero" inverno si prepara a tornare sull'Italia. Nei prossimi giorni le condizioni rimarranno stabili, con un aumento della nuvolosità e qualche precipitazione, ma senza fenomeni troppo intensi. Una "pausa" destinata a terminare prima di Capodanno.

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Come confermato dagli esperti di 3bmeteo, la settimana post Natale sarà all'insegna della stabilità, ma con qualche eccezione: "Santo Stefano, mercoledì, giovedì e venerdì saranno delle giornate "fotocopia" caratterizzate da disturbi nuvolosi sulle zone occidentali e qualche debole pioggia che sarà possibile qui e la su Liguria, alta Toscana e ancora più sporadicamente sul resto della fascia tirrenica. Più sottovento al flusso umido le regioni orientali dove in generale avremo più sole anche se alternato ad addensamenti sparsi e qualche foschia o nebbia al mattino. Di rilievo sarà l'aspetto termico che vedrà ancora massime e minime generalmente sopra media eccetto che nelle valli dove prevarranno i fenomeni di inversione termica. Ancor più anomalo sarà il clima in montagna a causa di zeri termici quasi ovunque superiori ai 3200/3500 metri che tra giovedì e venerdì scenderanno ma solo sulle Alpi intorno ai 2000/2400 metri".

Quando torna il maltempo

I giorni di bel tempo e temperature oltre la media sono destinati a terminare. Nella giornata di giovedì 28 dicembre un debole fronte atlantico transiterà su alcune delle nostre regioni centro-settentrionali, un'ondata di maltempo non molto intensa ma che darà inizio allo smantellamento dell'anticiclone. A partire da venerdì 29 dicembre il fronte perturbato arriverà a coinvolgere le regioni settentrionali e quelle tirreniche con le prime precipitazioni. La svolta in grado di dare il colpo di grazia alle ultime roccaforti anticicloniche sull'Europa centro-meridionale è attesa tra San Silvestro e Capodanno: "La perturbazione in questione - spiegano da 3bmeteo - potrebbe essere quindi in grado di dar luogo a precipitazioni diffuse dapprima al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, poi tra il 31 e Capodanno anche al Sud, con fenomeni localmente intensi e con il ritorno della neve sulle Alpi e sull'Appennino, oltre che con un generale abbassamento delle temperature".