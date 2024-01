I "giorni della merla" portano un caldo anomalo ed è già allarme siccità

Tradizione non rispettata: i giorni della merla - quelli che dovrebbero essere i più freddi dell'anno - saranno in realtà contrassegnati da temperature sopra la media. L'anticiclone resta sull'Italia rendendo la fine di gennaio e l'inizio di febbraio mite.

Con l'inizio di febbraio anche le deboli infiltrazioni di aria fredda all'estremo sud della Penisola abbandoneranno del tutto il nostro settore. Tra i giorni 1 e 2 il cuore dell'anticiclone sarà posizionato proprio tra l'Italia settentrionale e la Francia. Questo significa che anche il mese che per eccellenza ha visto nel passato la maggior parte delle irruzioni di aria fredda invernale, inizierà contro ogni aspettativa, con tempo stabile e temperature sopra media. Nel frattempo qualcosa inizierà a cambiare alle medie e alte latitudini, segnale di un possibile cambiamento nel periodo successivo ma ne parleremo più approfonditamente in un'altra news.

"Tutto il weekend (27-28 gennaio, ndr) e anche i famosi giorni della Merla (29-30-31-gennaio, ndr) saranno caratterizzati da queste condizioni. Saranno soprattutto le montagne a far registrare le maggiori anomalie con temperature massime fino a 10/12°C superiori alla media su Sardegna, Alpi e Appennino centro settentrionale", spiegano da 3bmeteo.

L'anomalia, segno del cambiamento climatico, allarma la Coldiretti. "Preoccupa - spiegano dalla confederazione degli agricoltori - anche per la siccità con la scarsità di neve in diversi settori dell'arco alpino e su gran parte della dorsale appenninica e una situazione di stress idrico che cresce ma mano che si scende verso Sud con apice nelle isole, che non è certo normale nel mese di gennaio. Negli invasi della regione Sardegna il primo gennaio c'era 1/5 di acqua in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente mentre in quelli della Sicilia a gennaio 2024 sono inferiori di ben 63 milioni di metri cubi (-13%) rispetto all'anno precedente secondo le analisi Coldiretti sui dati dei dipartimenti idrografici regionali. Per la scarsità di pioggia - precisa la Coldiretti - c'è carenza di fieno nei pascoli e difficoltà allo sviluppo ortaggi ma sono segnalate difficoltà per le arance o le insalate che non riescono a crescere adeguatamente per la carenza di acqua".

"Le alte temperature - continua Coldiretti - mandano la natura in tilt e favoriscono in tutte le piante il risveglio anticipato anche con fioriture fuori stagione, come per le mimose in anticipo di un mese rispetto alla data dell'8 marzo, con il pericolo di esporre le coltivazioni ai danni di un prevedibile, successivo, forte abbassamento delle temperature con la conseguente perdita dei raccolti. Ma con il caldo - aggiunge la Coldiretti - le popolazioni di insetti dannosi per le colture sopravvivono per attaccare successivamente i raccolti nella prossima primavera".