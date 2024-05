Meteo, da domani cambia tutto: tornano pioggia e freddo

Ennesima ondata di maltempo sull'Italia. Dopo una breve tregua tornano pioggia e freddo. La colpa è di un vortice di bassa pressione che dalla Francia si sta spostando verso lo Stivale. Secondo gli esperti di 3bmeteo, il peggioramento è atteso da martedì 7 maggio a iniziare dal Nord per poi coinvolgere anche Centro e Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Le previsioni meteo di martedì 7 maggio

Quella di martedì 7 maggio sarà una giornata di temporali e anche grandinate al Nord. Leggermente migliore la situazione al Centro, anche se sono attese precipitazioni su Toscana, Umbria e Marche già dalla mattina e successivamente il maltempo interesserà anche Lazio e Abruzzo. Per quanto riguarda il Sud, qualche piovasco è atteso in Sardegna. Ci sarà un nuovo calo delle temperature un po' ovunque, tranne al Sud.

Le previsioni meteo di mercoledì 8 maggio

La giornata di mercoledì lascia sperare in un miglioramento con aperture al Nordovest a iniziare dalla Liguria. Ancora variabile o nuvoloso altrove. Al Centro aperture al mattino su Lazio e Toscana, ancora a tratti instabile altrove. Nel pomeriggio tornano temporali sulle zone interne in propagazione locale fino a bassa Toscana e Lazio. Il maltempo irrompe al Sud, con temporali, localmente intensi tra Sicilia e Calabria, più isolati sulla Puglia. Temperature in ulteriore diminuzione.

Le previsioni meteo di giovedì 9 maggio

Meteo instabile anche giovedì 9 maggio. Al Nord la mattinata sarà soleggiata ma nel pomeriggio sono attesi temporali a ridosso dei rilievi e nei settori di media e alta pianura tra Lombardia e Piemonte. Non si possono escludere precipitazioni al Centro, soprattutto su Abruzzo e basso Lazio. Al Sud temporali più probabili tra Basilicata, Calabria, Calabria e Sicilia. Temperature in lieve rialzo al Nord, stabili o in lieve diminuzione altrove.