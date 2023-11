Maltempo, piogge e temporali al Centro-Sud: le regioni con l’allerta

Dopo il passaggio di due perturbazioni atlantiche che hanno messo in ginocchio la Toscana, provocando sette vittime e danni per oltre 500 milioni di euro, la situazione meteo va verso un graduale miglioramento. Prima che il sole torni a splendere sulla nostra Pensiola bisognerà fare i conti con qualche strascico dell’ultima ansa ciclonica legata alla vecchia tempesta, che non interesserà tutta l’Italia. Poi una tregua ma nella seconda parte della settimana torneranno le piogge.

Le previsioni meteo per lunedì 6 novembre

Lunedì 6 novembre si prevedono piogge abbondanti soprattutto sulle regioni meridionali e una parte del Centro mentre al Nord splenderà il sole. Gli esperti di 3bmeteo prevedono temporali in Sardegna, Sicilia, basso Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia e rovesci in Molise, Puglia e Basilicata. L'instabilità sarà accompagnata da una nuova diminuzione delle temperature.

Allerta meteo arancione in Emilia-Romagna

Per lunedì 6 novembre 2023 la protezione civile ha diramato l'allerta arancione per rischio idraulico soltanto per la Pianura Modenese, in Emilia-Romagna. L'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico riguarda invece territori di altre sei regioni, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Abruzzo, Emilia-Romagna e Umbria.

Alluvione in Toscana, proseguono le ricerche del disperso

Sette le vittime sinora accertate dell'alluvione del 2 novembre scorso in Toscana mentre continuano le ricerche dell'ultimo disperso, l'84enne residente a Prato la cui famiglia aveva denunciato già giovedì sera l'irreperibilità. La vettura che l'anziano guidava è stata trovata accartocciata nel pomeriggio di venerdì dai carabinieri di Prato in un terreno alluvionato vicino alla zona di Galceti.

Nel frattempo si continua ad aiutare chi ha la casa invasa dal fango. "Stabbia, Cerreto Guidi, Fucecchio. Se avete la possibilità, venite in queste zone dove c'è bisogno di aiuto. Io sono qui, con i sindaci delle città colpite, insieme a tantissime persone, con pala e stivali, dal cuore grande. Forza Toscana!". Così il sindaco di Firenze, Dario Nardella, dopo un sopralluogo nei comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio per rendersi conto dei danni del maltempo. Ancora 1.000 persone evacuate in via preventiva e 3mila quelle ancora senza corrente.

