Ancora temporali e raffiche di vento: le regioni con allerta gialla e arancione

Il mese di maggio si apre all'insegna del maltempo con pioggia, vento e perfino grandinate. La Protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla su dieci regioni e in Emilia Romagna il livello di guardia sale con allerta arancione.

Dalla Protezione civile spiegano che "l'area di bassa pressione, in movimento verso il Mar Tirreno meridionale, nelle prossime ore determinerà precipitazioni diffuse e persistenti sull'Emilia-Romagna dove sono possibili grandinate e forti raffiche di vento". Pioggia più intermittente, ma a carattere di rovescio o temporale, su gran parte delle regioni meridionali, in particolar modo sulla Calabria e sulla Sicilia orientale.

Per oggi, martedì 2 maggio, quindi allerta arancione su gran parte dell'Emilia-Romagna. Allerta gialla sui restanti settori dell'Emilia-Romagna, sulle Marche, Abruzzo, Molise, Campania e Calabria, sul Lazio meridionale e su parte di Basilicata, Puglia e Sicilia.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, mercoledì 3 maggio sarà soprattutto l'estremo Sud a fare i conti con il maltempo ma pioverà a tratti anche sull'Adriatico centrale e sul Lazio. In particolare al Nord è attesa nuvolosità residua tra basso Veneto e Romagna con eventuali fenomeni deboli e in rapido esaurimento entro il tardo mattino. In prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Al Centro, nuvolosità irregolare, più compatta sulle regioni adriatiche dove ci sarà ancora qualche debole pioggia. Al Sud meteo molto instabile tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria con piogge e temporali, localmente intensi sulla Calabria. Temperature in lieve ulteriore rialzo al Centro Nord, stabili o in lieve aumento al Sud. Venti tesi o forti a rotazione ciclonica sullo Ionio. Mari, molto mossi i bacini meridionali, mossi gli altri.