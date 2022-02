Freddo intenso per due giorni poi le temperature torneranno a salire

Dopo un fine settimana caratterizzato da temperature quasi primaverili arriva una perturbazione di origine nord-europea a ricordarci che siamo ancora in pieno inverno. Nelle prossime 48 ore sulla nostra penisola si registrerà un'intensificazione dei venti artici, da nord al sud, in special modo su Sicilia e Sardegna e sui settori adriatici e ionici.

Le previsioni meteo d'inizio settimana

Da domani lunedì 7 febbraio, venti settentrionali da forti a burrasca interesseranno Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e anche Sardegna, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Previste mareggiate lungo le coste esposte. Secondo gli esperti di 3Bmeteo sul medio e basso versante Adriatico e il sud sono attese piogge, occasionalmente anche a carattere di temporale, e nevicate fino a quote di medio alta collina in Appennino. Soleggiato il resto della penisola ma con temperature in calo. Martedì ultimi strascichi di aria fredda, poi le temperature torneranno a salire.