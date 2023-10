Autunno ad ondate: dopo le piogge Italia spaccata a metà, poi arriva il "freddo"

L'autunno bussa alle porte dell'Italia: no, non stiamo parlando delle prime precipitazioni che stanno facendo capolino in questi giorni da Nord a Sud, ma sul nostro Paese la prima ondata di freddo arriverà nella prossima settimana. In realtà si tratta di un rientro della temperatura media nella norma climatologica tra il 16 e il 18 ottobre. Ci sembrerà freddo rispetto ai giorni scorsi ma in realtà rientreremo in temperature tipicamente ottobrine.

Ma non è tanto il calo delle temperature la novità più attesa, quanto le precipitazioni che sono previste abbondanti in alcune zone d'Italia.

Quella che sta iniziando è infatti una lunga fase perturbata di matrice atlantica con masse d'aria d'origina polare che interagiranno con correnti più calde di matrice mediterranea e nord africana. Un mix che originerà un sistema di temporali che, a partire da mercoledì, interesseranno soprattutto il Nord e le regioni tirreniche. Prime piogge, localizzate, mercoledì, poi fenomeni più estesi e localmente persistenti, specie al Nord Ovest.

Tornerà invece il caldo al Sud e sul medio-basso versante adriatico per il richiamo di aria calda innescato dall'arrivo del fronte freddo.

Large amounts of rain expected in the next coming days over western Europe. pic.twitter.com/Y3G8YM3E5P — Giulio Betti (@Giulio_Firenze) October 16, 2023

A innescare le dinamiche è una bassa pressione centrata tra il golfo di Biscaglia e il Golfo del Leone che richiamerà masse d'aria miti dal Nord Africa verso il Centro-Sud della nostra penisola. Si assisterà quindi a un rialzo termico momentaneo su alcune regioni per 48 ore.

Si tratta tuttavia tutt'altro che un "bel tempo". Il contrasto innescherà forti venti meridionali che nutriranno di energia il maltempo localizzato sulle regioni settentrionali in balia di correnti fresche nord-occidentali.

Sono per questo previsti venti molto sostenuti che potranno raggiungere anche i 50-60 km/h.

Poi tra venerdì e sabato la bassa pressione porterà a un calo termico ben più intenso coinvolgendo anche le regioni merdionali. Il maltempo tra giovedì sera e domenica sarà anche molto intenso portando l'Italia in linea con la media autunnale.