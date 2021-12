Meteo, arriva il gigante di Capodanno: caldo anomalo in tutta Italia

Ultimi giorni di pioggia sull'Italia. Da giovedì 30 dicembre 2021 arriva il gigante di Capodanno, così è stato ribattezzato l'anticiclone africano che porterà bel tempo sulla nostra penisola fino a dopo Capodanno. L'ultima perturbazione del 2021 interesserà soprattutto il sud, portando piogge in Calabria e Sicilia mentre nel resto d'Italia il cielo sarà particolarmente nuvoloso. Da domani mercoledì 29 dicembre la situazione meteo inizia a cambiare: in arrivo dall'Africa un anticiclone di origine sub-tropicale che porterà sulla nostra penisola temperature calde, ben oltre la media stagionale. Previste punte di 17 gradi a Roma e di 20-21 gradi in Sicilia e Sardegna. Temperature simili si registrano solitamente nei mesi di maggio o giugno. Il sole non splenderà ovunque: questo caldo anomalo porterà nubi basse e nebbie al nord con temperature sotto i 7-9°C.

In vista dei festeggiamenti per la notte di San Silvestro gli esperti di 3Bmeteo invitano a fare attenzione ai fuochi d'artificio: "A causa delle forti inversioni termiche e del ristagno di aria nei bassi strati indotti dalle condizioni anticicloniche, è fortemente sconsigliato oltre che vietato, l'utilizzo di fuochi pirotecnici di qualsiasi natura, sia luminosa che esplosiva. I gas di combustione e le polveri sottili composte prevalentemente da zolfo, fosforo, carbonio non si dissolverebbero nell'atmosfera creando una miscela davvero velenosa per la respirazione".