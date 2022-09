Meteo, torna l'estate: le previsioni per il fine settimana

In alcune regioni insistono piogge e temporali, ma le previsioni meteo sono chiare: l'estate sta tornando. Il tempo cambierà tra domani, sabato 1 ottobre, e domenica 2, sembra proprio in meglio. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, il maltempo scorrerà su alcune regioni, spostandosi molto velocemente, poi lascerà lo spazio a un anticiclone che ci farà rivivere scampoli di estate: tempo stabile e temperature in deciso aumento. Vediamo nel dettaglio il tempo previsto per sabato e domenica e, soprattutto, quanto potrebbe durare la nuova situazione.

Dove pioverà

Il vortice che oggi venerdì 30 settembre si è formato sulla Francia mediterranea scorrerà sabato sull'Italia centro-meridionale spostandosi molto velocemente da ovest-nordovest a est-sudest. La perturbazione collegata coinvolgerà nella giornata di sabato le nostre regioni centro-meridionali con fenomeni di instabilità localmente ancora intensi, mentre avrà abbandonato il resto d'Italia. Nel frattempo arriverà un anticiclone dall'Europa sudoccidentale verso quella centrale, abbracciando progressivamente anche l'Italia.

Che tempo fa domani, sabato 1 ottobre

Domani, sabato 1 ottobre, le previsioni meteo dicono che il tempo sarà in prevalenza soleggiato al Nord, sulla Sardegna e nelle regioni tirreniche centro-settentrionali. Faranno eccezione annuvolamenti sulle zone alpine. Un po' di variabilità sulle regioni centrali interne ed adriatiche con qualche pioggia intermittente più frequente tra Umbria e Abruzzo.

Al Sud, il tempo sarà ancora instabile con rovesci e temporali soprattutto su Campania, Molise e alta Puglia, localmente anche di forte intensità, in estensione alla Calabria, specie tirrenica, e al nord della Sicilia. Entro sera però attenuazione dei fenomeni in Campania, successivamente anche altrove, con schiarite in arrivo. Venti tesi di Maestrale sui bacini occidentali, da sudovest sullo Ionio. Temperature in ripresa al Nord, in calo al Centro-Sud.

Che tempo fa domenica 2 ottobre

Per domenica 2 ottobre le previsioni meteo dicono che farà bel tempo su tutta Italia, salvo residui addensamenti sui confini alpini centro-orientali, qualche addensamento sulle regioni tirreniche, più compatto in Toscana dove saranno ancora possibili isolati piovaschi. Le temperature aumenteranno, con punte di 26 gradi al Nordovest, superiori su Puglia e regioni ioniche. Si sentirà l'effetto dell'anticiclone, con l'estate che far di nuovo capolino.

Sulla nostra penisola il cambiamento estivo si avvertirà soprattutto dalla giornata di domenica, quando il tempo si stabilizzerà un po' ovunque e le temperature torneranno ad aumentare anche vistosamente. L'anticiclone rimarrà protagonista anche con l'inizio della nuova settimana.