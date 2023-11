Arriva il freddo polare: le regioni dove nevicherà

Freddo. Ecco la nota dominante delle previsioni meteo per prossimi giorni in Italia, dove tornerà anche la neve. Per giovedì 30 novembre è atteso l'arrivo della perturbazione atlantica che riporterà precipitazioni al Nord e nevicate a quote molto basse. Secondo gli esperti di 3bmeteo, successivamente il richiamo di correnti meridionali decisamente più miti farà innalzare in modo inesorabile il limite della quota neve a partire da Emilia, basso Piemonte e Liguria (dove non si escludono episodi di gelicidio sulle vallate appenniniche), quindi anche settore alpino.

Quando e dove fare attenzione alla neve

Secondo gli esperti giovedì saranno possibili precipitazioni nevose "a quote collinari tra Piemonte e Lombardia, mediamente oltre 200-500 metri, ma con episodi di neve a tratti mista a pioggia possibile su pianura piemontese e lombarda centro-occidentale: neve o pioggia mista a neve non esclusa dunque in città come Torino, Bergamo, Varese, Como, Lecco in generale sulla Brianza, ma con accumuli scarsi o nulli; qualche fiocco di neve misto a pioggia non escluso anche a Milano in mattinata". Al primo mattino possibile neve fin verso i 300-400 metri anche sulla pedemontana veneta e friulana. Dopo poche ore però dovrebbe esserci il passaggio a pioggia, con la neve solo a quote medio-alte.

Nevicate anche intense interesseranno l'arco alpino fin verso il fondovalle sempre giovedì almeno fino al primo pomeriggio.

Rischio "gelicidio", cosa significa

Dove i venti miti da Sud non riusciranno a scalzare l'aria fredda incastrata nelle vallate appenniniche, si rischiano episodi di "gelicidio" in particolare tra la notte e la prima mattina di giovedì. Il gelicidio è la pioggia che cade con temperature sottozero e quindi che congela a contatto con le superfici, con elevati rischi per ghiaccio vivo. Le zone più vocate saranno Appennino genovese, basso Piemonte e Appennino piacentino-ovest Parmense; anche qui comunque entro primo pomeriggio sarà solo pioggia con temperature positive. Si tratterà comunque di episodi localizzati.

