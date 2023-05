Meteo, prime vere previsioni per l'estate 2023: che tempo farà a giugno, luglio e agosto

Che tempo farà nelle prossime settimane? E cosa si può già dire, oggi, in vista dell'estate ormai alle porte? Giulio Betti, meteorologo e climatologo presso consorzio LaMMA (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale) e Istituto di Biometeorologia del Cnr, si è costruito una notevole credibilità su Twitter nel corso del tempo, con oltre 30mila follower. Le sue osservazioni sul fronte meteo sono sempre molto lette e condivise.

La tendenza per l'estate 2023

Ci sono, dunque, le prime tendenze stagionali elaborate dal LaMMA per il trimestre estivo, che Betti sintetizza così: "È improbabile che l'estate 2023 ripeta, in Italia e sull'Europa centrale, le anomalie record del 2022, in particolare nella prima parte della stagione. Giugno dovrebbe risultare a tratti instabile per via della tendenza ad alte pressioni sul Nord Europa", dice l'esperto. "Quindi episodi di instabilità possibili su tutta Italia, ma più frequenti al centro-sud. La tipologia di circostanze attesa suggerisce una distribuzione spaziale delle piogge molto irregolare. Temperature nel complesso superiori alle medie, ma anomalie tutto sommato contenute".

E per luglio-agosto? "Il bimestre - spiega Giulio Betti - potrebbe vedere un crescendo termico, in particolare dalla seconda metà di luglio con temperature superiori alle medie, soprattutto ad agosto. Precipitazioni complessivamente nella norma".

Prime previsioni meteo per il periodo giugno, luglio, agosto

Le proiezioni sono centrate in special modo sulla Toscana, ma se ne possono trarre prime informazioni parecchio interessanti a livello generale per tutta la Penisola.

GIUGNO: temperature leggermente sopra media e giorni piovosi superiori alla norma.

LUGLIO: temperature leggermente sopra media e giorni piovosi nella norma.

AGOSTO: temperature sopra media e giorni piovosi nella norma.

Per la Toscana sarà un giugno con un numero di giorni di pioggia superiore al normale, anche se le precipitazioni saranno distribuite in modo eterogeneo sul territorio. Dal punto di vista termico l'anomalia dovrebbe risultare leggermente superiore alla norma (0,5-1°C), ma con basso rischio di ondate di calore.

Per luglio e agosto sono attese temperature complessivamente sopra media, in particolare ad agosto quando sembra più alto il rischio di ondate di calore. Per quanto riguarda le precipitazioni, seppur non particolarmente rilevanti nel periodo estivo, non sono attese anomalie di rilievo. La tendenza per luglio e agosto è suffragata anche dalle proiezioni dei principali centri internazionali. Tutti i dati citati sono reperibili, con più dettagli "tecnici", a questo indirizzo.

Continua a leggere su Today.it...