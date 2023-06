L'estate 2023 non decolla, altri temporali in arrivo

Anche i prossimi giorni, weekend, compreso, il tempo non sarà mai del tutto stabile sull’Italia, con occasione per nuovi acquazzoni e temporali. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: "Questo non significa che non ci sarà mai il sole, anzi, non mancheranno ampi momenti assolati specie su coste e pianure, ma dovremmo anche mettere in conto il classico temporale pomeridiano, specie verso la sera. Tra venerdì e sabato dovremo inoltre mettere in conto frequente nuvolosità in arrivo da Ovest e legata all’ex ciclone Oscar che ha portato intenso quanto anomalo maltempo sulle Canarie. Domenica maggiori spazi assolati che tuttavia dovranno nuovamente dividersi la scena con improvvisi temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, sia in montagna che in pianura".

Anche la prossima settimana si preannuncia instabile con temporali che potrebbero tornare più frequenti e intensi: "Specialmente dalla seconda parte della settimana – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – il tutto in un contesto termico prettamente estivo ma con caldo senza mai particolari eccessi. Le temperature massime infatti dovrebbero mantenersi in genere entro i 27-30°C e con ondate di caldo africano scongiurate almeno per i prossimi 10 giorni".

"La causa è da imputare a una circolazione atmosferica totalmente invertita rispetto a quanto dovrebbe essere in questo periodo. Sul Nord Europa dove dovrebbero transitare le perturbazioni ritroviamo l’alta pressione delle Azzorre, mentre il Mediterraneo e quindi l’Italia rimangono preda di correnti instabili, perturbazioni e vortici al posto dell’anticiclone. Una situazione che si protrae da maggio e che rimarrà molto probabilmente ancora bloccata per almeno i prossimi 8-10 giorni" concludono da 3Bmeteo.

Che tempo farà nel weekend

Ma veniamo alle previsioni per le prossime ore e per il fine settimana. Oggi si parte con una allerta meteo che abbraccia le regioni adriatiche. Nel pomeriggio la situazione cambierà a favore dei temporali, ancora una volta lungo le zone montuose alpine e appenniniche ma al Nord saranno possibili anche sui settori di pianura, in particolare tra Emilia Romagna e Triveneto e non è escluso che qualche temporale possa risultare di forte intensità con possibili grandinate e colpi di vento.

La giornata di venerdì vedrà dei disturbi nuvolosi fin dalla mattina sulle regioni occidentali, soprattutto Liguria e Isole maggiori dove non si esclude qualche isolata goccia di pioggia. Nel pomeriggio rischio temporali su Alpi/Prealpi e Appennino centro settentrionale, occasionalmente fino ai settori di alta pianura di Piemonte, Lombardia e Triveneto. Fenomeni diurni solo isolati al Sud.

Sabato inizierà con una certa nuvolosità sull'Italia, soprattutto Nordovest, Isole maggiori e fascia centrale tirrenica fino alla Campania. A questa nuvolosità potrebbe associarsi qualche sporadica goccia di pioggia. Sulle regioni adriatiche e buona parte del Nord sarà ancora soleggiato. Nel pomeriggio l'instabilità si intensificherà sulle zone interne montuose con temporali sulle Alpi/Prealpi e Appennino in locale propagazione alla fascia adriatica. In serata qualche temporale potrebbe essere ancora presente sul medio e basso Adriatico.

Domenica dovrebbe risultare migliore al mattino con sole prevalente su quasi tutta la Penisola salvo qualche ultimi disturbo sul basso Adriatico. Nel pomeriggio si riaffacceranno i temporali. Questa volta saranno più probabili sull'Appennino meridionale e sui settori alpini e prealpini ma con fenomeni che potrebbero interessare anche la Val Padana. I litorali soprattutto centro settentrionali non dovrebbero risentire di una nuvolosità significativa con sole prevalente tutto il giorno.