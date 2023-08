Il maltempo si sposta al Sud: le regioni più a rischio

Dopo aver colpito il nord Italia con acquazzoni e forte vento, il maltempo si sposta al Sud, senza tuttavia lasciare le regioni settentrionali della nostra penisola. Previsti rovesci di forte entità anche al Centro, con diverse allerte lanciare dalla Protezione civile. Vediamo insieme le previsioni meteo per lunedì 28 agosto 2023.

Italia divisa in due, temporali anche al Centro

La giornata di lunedì 28 agosto sarà all’insegna del maltempo nelle regioni settentrionali, già colpite da forti venti e rovesci nelle 48 ore precedenti. Previsti temporali su Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Forte vento di burrasca anche su Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. Sule regioni adriatiche centro-meridionali e l'estremo Sud, prevarrà il sole.

Temperature in calo anche di 10 gradi

Il ciclone di fine estate porterà a un brusco calo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord, anche di 10/12°C. Aria più fresca anche al Nordovest, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Il gran caldo resisterà solo sul basso Adriatico e sulle zone ioniche, con locali picchi di 36/38°C, spiegano gli esperti di 3bmeteo.

Le regioni con l'allerta meteo

La protezione civile ha lanciato una allerta rossa sugli estremi bacini settentrionali della Lombardia per rischio idrogeologico. Allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, ampi settori del Piemonte, parte della Toscana e sul Veneto. Allerta gialla, infine, su Abruzzo occidentale, Campania, parte dell’Emilia- Romagna, resto di Toscana, Veneto e Piemonte, su Lazio, parte del Molise, Provincia autonoma di Trento, su ampi settori della Sardegna, in Umbria e sulla Valle d’Aosta.

Continua a leggere su Today.it...